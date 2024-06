Agência Brasília GDF ultrapassa a marca de 8 mil imóveis entregues à população de baixa renda

O Governo do Distrito Federal (GDF) ultrapassou a marca de 8 mil unidades habitacionais entregues à população desde 2019, o que significa um novo lar para cerca de 32 mil pessoas. O quantitativo foi superada neste sábado (29), com a entrega de 50 apartamentos em Samambaia – totalizando 8.009 imóveis, com investimento de R$ 2,2 bilhões.

A governadora em exercício, Celina Leão, observa a preocupação do GDF em tornar possível o sonho da casa própria para a população do DF. Ela ressalta que o empreendimento lançado neste sábado contou com a cessão do terreno onde o residencial foi construído como subsídio do governo. O objetivo foi garantir que os apartamentos tivessem preço acessível.

“Foram R$ 15 milhões investidos pelo GDF aqui para que as pessoas conseguissem acessar por um preço justo e ter direito à moradia. É a realização de um sonho. A gente sabe como é importante para uma família ter sua casa própria, sair do aluguel. É uma alegria muito grande porque a gente percebe a alegria das pessoas” , afirmou a vice-governadora ao ser referir ao valor do terreno.

Apenas no Residencial Ruth, em Samambaia, foram investidos R$ 10.810.743,66, com geração de 150 empregos diretos. As unidades do local, cujos tamanhos variam de 47,62 m² a 56,21 m², têm dois quartos, banheiro, sala e varanda. Elas foram destinadas a candidatos inscritos na Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF ( Codhab ).

O diretor-presidente da Codhab, Marcelo Fagundes, observa que o GDF trabalha para contemplar especialmente os que mais precisam e respeitando a história e os vínculos que as pessoas têm com as regiões do DF. “Esse empreendimento é destinado às famílias que recebem até cinco salários mínimos e a grande maioria das pessoas já habitam em Samambaia. Nosso objetivo é dar dignidade, segurança e qualidade de vida” , pontua.

Uma das contempladas, a contadora Laysa Benedete, 29 anos, lembra que “o sonho de todo brasileiro hoje é ter seu teto” . No caso dela, inclusive, esse era também o sonho da mãe, com quem dividirá a nova moradia.

“Eu acompanho a obra desde quando ela era um buraquinho no chão. Você vê a construtora colocando tijolinho por tijolinho, laje por laje, passa a tinta de um lado, depois passa do outro. Então você vai acompanhando e cria um vínculo emocional. Estou realizando o meu sonho e estou realizando o sonho da minha família” , afirmou a jovem, escolhida síndica do novo condomínio.

Nesta semana, o GDF também entregou os primeiros subsídios do programa Morar DF , iniciativa por meio da qual famílias de baixa renda recebem R$ 15 mil para darem de entrada na casa própria.

The post GDF ultrapassa a marca de 8 mil imóveis entregues à população de baixa renda first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .