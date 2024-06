Redação GPS Confira o calendário de arraiás julinos pela cidade

O mês de junho pode ter acabado, mas as festas juninas continuam animando Brasília em julho, conhecidas carinhosamente como julinas. Prepare o traje caipira, reúna os amigos e familiares, e aproveite as festividades que continuam a aquecer o coração dos brasilienses.

O GPS separou uma agenda com os principais eventos para você já marcar no calendário.

Festival Julino do Parque da Cidade

No dia 13 de julho, das 17h à 1h, o estacionamento do parque Ana Lídia (Parque da Cidade) se transforma em um grande arraial. O evento terá shows de Lenine, Lucy Alves e um tributo a Luiz Gonzaga com o Trio Balançando. Os ingressos custam a partir de R$ 50.

Sesc + Tradições Juninas

Nos dias cinco e seis de julho, das 18h às 22h, o Sesc Guará será palco de apresentações imperdíveis. Na sexta-feira, Felippe Rodrigues e banda animam o público, e no sábado é a vez da Banda Pé do Cerrado. Ambos os dias contarão com apresentações de quadrilhas da liga do DF. A entrada é gratuita mediante doação de alimento não perecível.

Arraiá Federal XXIV

A tradicional ‘Festa de São João’ da Associação dos Servidores da Polícia Federal no Distrito Federal (DIREF) acontecerá no dia cinco de julho, a partir das 19h30, no Centro de Treinamento e Lazer no Setor Policial Sul.

Arraial do Terraço Shopping

O Terraço Shopping realiza sua festa nos dias cinco e seis de julho, a partir das 18h, com entrada gratuita para todos os públicos.

Arraiá Universitário no Gama

Nos dias 20 e 21 de julho, a partir das 20h, o estacionamento do Estádio Bezerrão no Gama se transformará em um animado arraial universitário. A entrada é gratuita com a doação de 1kg de alimento.

Arraiá da Ceasa

No dia 13 de julho, a partir das 17h, o estacionamento da CEASA-DF/SIA Sul receberá o Arraiá da Ceasa, com entrada gratuita mediante doação de 1kg de alimento.

The post Confira o calendário de arraiás julinos pela cidade first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .