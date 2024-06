Com a remissão do câncer, Fabiana Justus comemora: ‘Tenho muita fé e confiança’

A influenciadora Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, entrou em remissão do seu quadro de leucemia. A notícia foi compartilhada por ela, na sexta-feira, 28, em seu perfil nas redes sociais. A informação vem após seis meses do diagnóstico de leucemia.

“Estou em remissão! Mas eu me considero CURADA! Porque Deus não faz nada pela metade… e se ele me deu todas as bênçãos que me deu, a cura também veio! Tenho muita fé e confiança!”, comemorou Fabiana em seu perfil no Instagram

A influenciadora e empresária fez um transplante de medula espinhal, no final de maio, e ela aproveitou a publicação para comentar que está saindo da fase de maior risco do pós-cirúrgico e que os últimos exames mostram resultados bons.