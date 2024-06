Redação GPS Clube do Choro recebe Jackson Delano nesta quarta-feira (3)

Na próxima quarta-feira (3), o sopro vai invadir o ‘Choro Livre Convida’ a partir das 19h30. A apresentação da noite ficará sob a responsabilidade do clarinetista, saxofonista e arranjador Jackson Delano que subirá ao palco do Clube do Choro. Jackson, que iniciou seus estudos musicais em São José dos Cordeiros, na Paraíba, traz toda sua experiência e talento acumulados ao longo de sua carreira.

Jackson Delano mudou-se para Brasília em 2006 e se formou na Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello. Desde então, tocou com grandes nomes da música brasileira e internacional, como Hamilton de Holanda, Maestro Spok, Grupo Menos é Mais, Nelson Sargento, Monarco da Portela, Serginho Meriti, Mauro Diniz, IL Volo (Itália), Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional e Orquestra Filarmônica do Espírito Santo.

Além disso, o artista também foi arranjador e diretor musical do grupo 7naRoda por mais de sete anos, tendo seus arranjos executados nas principais salas de concerto do país. Atualmente, é músico e arranjador da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira e professor da Escola Raphael Rabello.

Choro Livre

O Choro Livre, formado por Reco do Bandolim, Henrique Neto (violão de sete cordas), George Costa (violão de seis cordas), Márcio Marinho (cavaquinho) e Valério Xavier (percussão), é o mais duradouro e atuante regional da história de Brasília. Com uma trajetória de centenas de shows ao longo de 30 anos, o grupo já levou o choro da capital a 38 países dos cinco continentes, gravou três discos e dividiu o palco com nomes como Paulo Moura, Sivuca, Dominguinhos, Paulinho da Viola, Hermeto Pascoal e Armandinho Macedo.

