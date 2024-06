Redação GPS Cerrado Galeria e Vilarejo 21 se unem em exposição

A Cerrado Galeria recebe uma nova exposição que explora as múltiplas facetas da mancha na pintura contemporânea. Com a participação de 16 artistas do Distrito Federal, a mostra é o resultado da terceira Residência Artística do Vilarejo 21 e conta com o acompanhamento crítico e curatorial de Ralph Gehre, além de conversas enriquecedoras com Josafá Neves, Valéria Pena-Costa e Luiza Vaz.

A exposição traz uma diversidade de linguagens, incluindo pinturas, pinturas expandidas, arte têxtil, instalações e fotografias, todas conectadas pelo tema central da mancha.

Ralph Tadeu Gehre, curador da exposição escolheu Brasília como casa há mais de 60 anos. Natural de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Ralph cursou Desenho e Plástica e Arquitetura e Urbanismo na UnB. Seu trabalho inclui pintura, desenho, fotografia e colagens, explorando as relações entre o corpo da pintura e a composição da imagem, o processo de leitura e as interações entre imagem e palavra. Ele já expôs em espaços renomados como o CCBB, Museu dos Correios, Caixa Cultural e Museu da República, além de levar suas obras para o exterior.

A parceria

O Vilarejo 21 é um espaço independente de arte e cultura e promove a produção artística local por meio de residências, projetos, pesquisas e exposições, já a Cerrado Galeria, destaca-se pela profissionalização e descentralização do mercado de arte no Centro-Oeste.

Entre os artistas participantes da exposição estão: Adriana Marques, Altimar Rocha, Camo, Creuza Nery, Daisy Barros, Daniel Lopes, Fabiana Barbosa, Gabriela Waihrich, Maria Angela Cappucci, Maria Marra, Paula Calderón, Rosana Basile, Sandra Crivellaro, Triz de Oliveira Paiva, Vânia Ladeira e Waldeci Maia Straiotto, que apresentam obras que refletem suas trajetórias e abordagens únicas.

Serviço

Abertura: 29/06 sábado de 11h às 14h

Visitação: 29/06 à 27/07 de 10h às 19h (seg – sex) e de 10h às 13h (sáb)

Local: Cerrado Galeria, SHIS QI 05, Bloco C, sobreloja – Brasília, DF

