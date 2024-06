Câmara Legislativa do DF homenageia jornalistas com moções de louvor

Na noite desta sexta-feira (28), a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realizou uma sessão solene em reconhecimento ao Dia da Imprensa, comemorado em 1º de junho. A iniciativa, liderada pela deputada Doutora Jane (MDB), destacou a importância da liberdade de imprensa para a sociedade.

“A imprensa em todas as suas formas é um pilar fundamental da democracia. É por meio do trabalho incansável de todos vocês que podemos compreender os fatos, entender as nuances e formar as nossas opiniões”, afirmou a parlamentar durante a sessão.