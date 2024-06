Beatriz Lima Leal Semana de Moda de Alta-Costura: dia 4

O quarto e último dia de Semana de Moda de Alta-Costura de Paris contou com desfiles da Aelis, Ashi Studio, Peet Dullaert, Robert Wun e Ardazaei. As coleções de outono-inverno 2024-2025 de Alta-Costura abordaram temas como sustentabilidade, passagem de tempo, e introspecção.

Aelis trouxe uma coleção baseada no trabalho de sustentabilidade realizado pela diretora criativa Sofia Crociani. Os tecidos foram finalizados com toque opalescente a partir de técnicas sem desperdício de água e materiais biodegradáveis. O outono-inverno 2024-2025 de Alta-Costura apresentou os característicos vestidos translúcidos da marca em uma estética mais sombria e misteriosa.

O volume também foi destaque nesta coleção da Aelis, com muitas camadas, mangas bufantes vitorianas e saias com movimento. Os clássicos vestidos desfeitos com bainhas cruas, costuras visíveis e detalhes de joias recicladas estavam presentes, assim como os looks masculinos.

No desenvolvimento da coleção de outono-inverno 2024-2025 de Alta-Costura da Ashi Studio, o estilista homônimo refletiu sobre estar em trânsito, devaneios, fugas, mentais — intitulando a coleção como “ Sculpted Clouds “, ou “nuvens esculpidas”.

“ A verdade é que [a alta-costura] não é arte, é uma arte [aplicada], mas esses objetos têm que ter uma mensagem e um significado. […] Caso contrário, é só roupa no fim das contas”, disse Ashi em entrevista.

A cor preta dominou a coleção, com exceção de algumas peças em off-white, azul, prateado, dourado e bege. Na passarela, Ashi apresentou vestidos volumosos bem-estruturados, com muita renda, assimetria, transparência, cristais, paetês e plumas.

Nesta temporada, Robert Wun comemorou a primeira década de sua marca homônima hoje no desfile de outono-inverno 2024-2025 de Alta-Costura. Intitulada “Time” (ou “Tempo”, em português). “ Eu me perguntei o porquê que faço moda, e o que tempo significa? […] A resposta é aceitar que um dia tudo termina — e está tudo bem ”, disse Robert Wun em entrevista.

O tempo foi retratado por meio das quatro estações, começando com vestido e véu preto bordado com cristais, referenciando a primeira queda de neve. Em seguida, vieram as borboletas e flores anunciando a chegada da primavera. A passagem do tempo foi demonstrada também por queimaduras em uma série de peças. Os quatro looks finais simbolizam a pele, a carne, os ossos e a alma.

