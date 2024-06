Pedro Reis Sebrae DF entrega propostas de fomento do empreendedorismo feminino a Ibaneis

O Palácio do Buriti foi palco de um importante evento para o empreendedorismo feminino no Distrito Federal. Nesta sexta-feira (28), o Sebrae DF , na pessoa de sua superintendente Rose Rainha, entregou ao governador Ibaneis Rocha um conjunto de propostas elaboradas pelo “Movimente”. A solenidade reuniu empresários, magistrados, lideranças sociais, agentes públicos e representantes dos poderes executivo e legislativo, reforçando a importância do momento.

Realizado entre 29 de fevereiro e 1º de março , o projeto reuniu 98 especialistas, empresários, magistrados, acadêmicos e representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O resultado desses encontros foram 90 propostas iniciais, refinadas para as 51 medidas entregues ao governador. Estas são distribuídas em 11 eixos temáticos, todas voltadas para promover o empreendedorismo feminino no DF.

A superintendente do Sebrae DF, Rose Rainha, destacou o esforço coletivo para a construção dessas propostas, enfatizando a pesquisa realizada em todas as regiões administrativas do DF para identificar os desafios enfrentados pelas mulheres empreendedoras. “Começamos com uma pesquisa qualitativa com os CEOs e fomos até as mais diversas regiões administrativas do Distrito Federal, pesquisando milhares de mulheres, entendendo qual a dificuldade dessa mulher para empreender” , afirma.

O evento foi marcado também por discursos que destacaram as melhorias no ambiente de negócios da região. A parceria entre o Sebrae e a Junta Comercial do DF foi citada como um exemplo de sucesso, com a redução do tempo para a abertura de empresas de 36 horas para apenas nove horas.

Agora, após a entrega oficial do “Movimente”, a expectativa é de ainda mais avanços no meio empreendedor da cidade, principalmente entre as mulheres. “Esse não é um trabalho apenas do Sebrae; é um trabalho da sociedade. Foi abraçado por todas essas mulheres e homens importantes que dedicaram horas para construir, estudar e desenvolver essas propostas” , complementou Rose.

Fernanda Machado Farah, CEO da rede Smaff de concessionárias, ressaltou a importância do movimento para o desenvolvimento do empreendedorismo feminino. “Como empresária que nasceu no Centro-Oeste, filha de um desbravador do ramo de concessionárias nesta capital, vejo essa união, aliada ao olhar inovador e atual do nosso governo, de gerar um ambiente de negócio propício à mulher” , disse.

A presidente do Fórum de Mulheres Empresárias da CNI e do BRICS Women’s Business Alliance (WBA), Mônica Monteiro, também elogiou a iniciativa. “A cada dia, vemos mais mulheres assumindo posições de destaque no mundo dos negócios, e eventos como este são fundamentais para fortalecer essa tendência” , comenta.

Em seu discurso, o governador Ibaneis Rocha reforçou o compromisso de seu governo com o empreendedorismo. “A gente vem trabalhando, eu e todos os meus secretários, dentro de uma orientação muito firme para que Brasília se torne a cidade mais empreendedora do Brasil” , exalta.

Além disso, o governador se prontificou a acatar com rapidez e análise as propostas 51 propostas. “Esperamos pautar a Secretaria de Governo para seguir com essa agenda. Ainda hoje, vou me reunir com os secretários para que as ideias possam ser aplicadas no âmbito do Distrito Federal” , completa.

Confira como foi o evento pelas lentes de Rayra Paiva:

Laura Oliveira, Silvia Badra, Rose Rainha e Paula Santana Laura Oliveira, Ricardo Salermo, Renata La Porta e Beatriz Guimarães Daniela Vieira, Beatriz Guimarães e Walquiria Aires Mariana Tupinambá, Karine Lima e Adriana Tupinambá (2) Alexandre Patury, Elvia Paranaguá e Mauro Oliveira Raquel Carvalho, Mariana Costa e Iêda de Miranda Valdeci Machado, Adelia Bonfim, Rose Rainha, Fernando Ribeiro, Diná Ferraz, Wagner Silveira e Eduardo Rodrigues Adelia Bonfim, Rose Rainha, Fernando Ribeiro e Diná Ferraz Adelia Bonfim, Rose Rainha e Diná Ferraz Elvia Paranaguá Danielle Feitosa e Sheila Machado Renata La Porta e Beatriz Guimarães Valdeci Machado, Eduardo Rodrigues, Wagner Silveira Jr e Fernando Ribeiro Cosete Ramos Fernanda Machado Farah e Mônica Monteiro (1) Giselle Ferreira e Tânia Costa Diná Ferraz e Adelia Bonfim Rafael Badra e Paula Santana Karine Lima, Adelia Bonfim e Benigna Venâncio Fernanda Machado Farah, Sheila Machado, Lili Lima e Danielle Feitosa Mônica Monteiro, Raquel Carvalho, Beatriz Guimarães e Fernanda Machado Farah Sheila Machado e Fernanda Machado Farah Tânia Costa, Raquel Carvalho e Giselle Ferreira Sheila Machado, Fernanda Machado Farah, Rose Rainha e Ricardo Salerno Lili Lima, Amanda Bittar, Jaqueline Abrantes, Viviane Gomes, Andrea Guimarães, Rose Rainha, Adriana Ediver, Adriana Tupinambá, Mariana Tupinambá, Giselle Ferr Fernanda Machado Farah, Ibaneis Rocha, Mônica Monteiro, Humberto Pires e Luis Gustavo Guimarães Farah Fernando Ribeiro, Valdeci Machado, Wagner Silveira Jr e Eduardo Rodrigues Beatriz Guimarães, Rose Rainha e Karina Curi Cosete Ramos, Danielle Feitosa, Glória Guimarães, Daniela Vieira, Humberto Pires, Beatriz Guimarães, Paula Santana e Laura Oliveira Paula Santana, Humberto Pires e Beatriz Guimarães Sueli Rodrigues, Danielle Feitosa e Beatriz Guimarães Daniela Vieria e Márcio Faria Jr

