ESTADÃO CONTEÚDO Sasha relata crises de ansiedade durante adolescência

A diretora criativa da Mondepars e filha de Xuxa, Sasha Meneghel , falou sobre as consequências da exposição sofrida na infância e adolescência. “ Quando era criança, tinha muita ansiedade mesmo, num nível de sentir dor de barriga às vezes. Deixava de ir a lugares para não ser fotografada, quase surtava para ir ao shopping pensando em qual roupa ia usar, porque sabia que iam falar “, relembra em entrevista para a revista Glamour, divulgada na quinta-feira, 27.

Mas ela também conta que hoje, aos 25 anos, consegue filtrar melhor o que toda essa exposição resulta. “Agora, estou mais calejada. Aprendi a absorver o que é positivo, colocar em estantes separadas o que é expectativa dos outros, comentários”

Sasha ainda refletiu sobre como toda essa exposição afetou a forma como ela se via e que levava muito a sério as coisas que lia: “ Não entendia por que opinavam sem nem me conhecerem “, disse, acrescentando que a internet também intensificou esses sentimentos, levando ao desenvolvimento de distúrbios psicológicos.

“ Vivi uma fase em que não tinha tanto acesso à internet, mas o pouco que tive foi o suficiente para desenvolver, na época, distúrbio de imagem e bulimia. As pessoas têm que ter noção da força da palavra, principalmente sobre uma criança e adolescente, mas a internet segue [sendo] muito cruel “, conta.

Atualmente, Sasha é casada com o cantor João Figueiredo e passa férias no Japão , junto do marido.

