Prestigiada por pacientes e amigas, Lucyanna Baracat inaugura clínica

Há seis anos, Lucyanna Baracat abriu sua primeira clínica. De lá pra cá, a equipe expandiu e novas tecnologias foram incorporadas. Como uma consequência natural, surgiu a necessidade de buscar um local mais amplo, e é nessa nova fase em que se encontra a dermatologista . Para inaugurar o espaço, na QI 11 do Lago Sul, ela reuniu amigas e pacientes em um coquetel.

“A ideia é ser uma clínica boutique, com um atendimento diferenciado para o meu paciente, além de experiências inovadoras. Teremos um bar, uma sala com cadeiras de massagem. Essa é a primeira clínica do centro-oeste a trazer o spa capilar assinado pela Sisley”, compartilha Lucyanna.

Apaixonada pela sua área de formação, a médica pensou no encontro em todos os detalhes. Além do buffet da Afetto Gastronomia, o evento, organizado pelo cerimonialista Tuller Lacerda, contou com doces e drinks feitos com colágeno, criado por Graco Magalhães e Del Maipo, respectivamente. Dani Vellocet, uma DJ paulista, foi a escolhida para comandar as picapes.

