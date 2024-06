Yumi Kuwano Novo resort Bulgari na Turquia será inaugurado em 2026

O 12º empreendimento do grupo de luxo Bulgari Hotels & Resorts já começou a ser planejado pelo grupo. O resort fica na península de Bodrum, na Turquia, um dos destinos mais cobiçados do Mediterrâneo. A previsão de inauguração é 2026.

O resort, que ficará na ponta de uma península privada e ocupará dez hectares, terá 84 suítes e diferentes tipos de acomodações e promete ser o lar das experiências gastronômicas, de bem-estar e entretenimento exclusivas da Bulgari.

A projeto de arquitetura será assinado pelo escritório italiano ACPV Architects, que fará a curadoria da propriedade, criando um diálogo entre arquitetura e paisagem, unindo o antigo à linguagem do design moderno e contemporâneo. Além disso, o destino será planejado com foco na sustentabilidade e parte do projeto envolve levar nova vegetação para a região.

De acordo com o anúncio da novidade feito pela Bulgari Hotels, uma comunidade residencial altamente exclusiva, composta por 100 mansões Bulgari, também estará presente na península.

Além do Bulgari Resort Bodrum, um empreendimento em Ranfushi, nas Maldivas, será inaugurado em 2025, e um outro em Miami, em 2026. Milão, Dubai, Londres, Bali, Pequim, Xangai, Paris, Tóquio e Roma já contam com hotéis do grupo.

The post Novo resort Bulgari na Turquia será inaugurado em 2026 first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .