Leilão de Elton John tem peças Gucci e Versace

O cantor Elton John abriu um leilão virtual com diversas peças do seu extravagante e luxuoso guarda-roupa com objetivo de arrecadar fundos para a Elton John Aids Foundation. A campanha é realizada em parceria com a plataforma eBay.

“ A moda sempre esteve intimamente ligada à minha identidade, servindo como uma forma poderosa de autoexpressão. Que momento melhor do que o Mês do Orgulho para defender a individualidade? Dar nova vida às peças queridas do meu guarda-roupa sempre foi especial para mim. Durante décadas doei os tesouros do meu armário para apoiar a Elton John Aids Foundation ”, afirmou o artista.

O acervo inclui itens de luxo, como blazer Gucci , jaqueta Yohji Yamamoto, além peças femininas Versace, usadas pela cantora Dua Lipa, que foram doadas pela marca, atendendo um pedido de colaboração feito por Elton John a amigos. Roupas esportivas e calçados também estão disponíveis para venda por meio desse link .

