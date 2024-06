Caio Barbieri GPS|Brasília mostra em 1ª mão os detalhes da nova temporada do Na Praia

O aguardado Na Praia Festival 2024 finalmente começou, trazendo uma imersão na cultura chinesa para Brasília. O evento, em sua oitava edição, promete uma experiência com shows de grandes artistas e cenografia inspirada na China.

O Grupo R2 convidou o GPS|Brasília , com exclusividade, para uma prévia do que está por vir, incluindo apresentações de Jota Quest, Marcelo Falcão e Joyce Alane na abertura.

Veja o vídeo:

Atrações

Com mais de 100 atrações programadas, o festival se estenderá ao longo de três meses, com a expectativa de receber mais de 300 mil visitantes.

“Na Praia está mostrando, a cada ano, mais força e já somos referência no calendário de festivais nacionais. Parte do sucesso é a diversidade de gêneros musicais, combinada com a participação de artistas de todo o Brasil”, destaca Pupo Neto, Diretor de Marketing do Grupo R2.

A transformação do complexo do Grupo R2 em um destino asiático foi cuidadosamente planejada para refletir a arquitetura e tradições ancestrais da China, ao mesmo tempo em que incorpora elementos de tecnologia de ponta.

“O projeto deste ano proporcionará ao cliente a sensação de entrar em um templo antigo, mas sendo gradualmente surpreendido com elementos de modernidade”, explica Rangel Sales, Gerente Geral do Na Praia Parque.

Além dos renomados artistas nacionais, o festival busca valorizar a cena artística local, com apresentações de talentos da região. A venda de ingressos está disponível no site/app R2com.vc, com a opção de cashback para clientes Banco do Brasil. O line up musical abrange diversos estilos e promete entretenimento de qualidade para todos os gostos.

Confira abaixo o line up por dia:

Semana 1

28/06: Jota Quest em Jota25; Marcelo Falcão; Joyce Alane

29/06: Desmanttelo do Nattan

30/06: Vintage Culture; Doozie; Meca

Semana 2

05/07: Djavan; Tiago Iorc

06/07: Leo Santana; Henry Freitas; Shark

07/07: Dilsinho; Atitude 67; Kamisa 10

Semana 3

12/07: SPC Acústico 2 – O Último Encontro

13/07: Hungria; Delacruz; Mc Hariel; Orochi convida Chefin; Slipmami

14/07: Calcinha Preta; Joelma; Limão com Mel

Semana 4

19/07: Diogo Nogueira; Jorge Aragão; Grupo Revelação

20/07: Ivete Sangalo; João Gomes; Juliette

21/07: Murilo Huff – Ao Vivão; Gustavo Mioto

Semana 5

27/07: Xand Avião; Felipe Amorim; Papatinho

28/07: Edson Gomes; Tribo de Jah; Armandinho; Maskavo

Semana 6

02/08: Xande Canta Caetano; Alcione; Martinho da Vila

03/08: Pedro Sampaio; Veigh; Yunk Vino; Kyan; MC Luanna

04/08: Dennis; Maiara & Maraísa; Guilherme & Benuto

Semana 7

09/08: Restart; Fresno; Di Ferrero

10/08: BaianaSystem; Djonga; Maneva;

Semana 8

17/08: Luísa Sonza; Gloria Groove; Pabllo Vittar

18/08: Zé Neto & Cristiano; Hugo & Guilherme; Tarcísio do Acordeon

Semana 9

23/08: MC Daniel; MC Ryan SP; MC Livinho; Ryu, the Runner; Rogerinho

24/08: Bell Marques; Durval Lelys; Timbalada

25/08: Wesley Safadão; Zé Vaqueiro; Eric Land

Semana 10

31/08: Matheus & Kauan – Praiou; Matheus Fernandes

01/09: Ana Castela; Mari Fernandez; Luan Pereira

Semana 11

06/09: Capital Inicial; Pitty

07/09: Luan Santana – Luan City

08/09: Jorge & Mateus; Clayton & Romário; Bruno Rosa

Semana 12

13/09: Gilsons convida Rachel Reis – encerramento da turnê Pra Gente Acordar; Marina Sena

14/09: Henrique & Juliano; Marília Tavares; Rayane & Rafaela

Serviço

Na Praia Festival 2024 – China

Data: 28 de junho a setembro

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos: pelo app/site R2 com.vc ou

Apresentação: Banco do Brasil

