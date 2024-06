FUNN Funn Festival encerra com Samuel Rosa, Lulu Santos, Raça Negra, Turma do Pagode e Belo

O Funn Festival 2024 conclui sua edição com um encerramento que combina samba, pop e rock. Nesta sexta-feira (28/6) e sábado (29/6), Samuel Rosa, Lulu Santos, Raça Negra, Turma do Pagode e Belo se apresentam em Brasília, marcando o final do evento com uma programação diversificada.

Na sexta-feira, dia 28, Samuel Rosa, em sua nova fase solo, retorna aos palcos com um repertório que inclui sucessos do Skank e colaborações com outros artistas. O show contará com músicas como “Resposta”, “Dois Rios”, “Vou Deixar” e “Garota Nacional”, além de faixas como “A Tal Canção Pra Lua” (com Vitor Kley) e “Loirinha Bombril” (com Paralamas). Samuel Rosa, que prepara seu primeiro álbum solo para este ano, promete um repertório eclético e apresenta sua nova banda, formada por músicos experientes.

Na mesma noite, Lulu Santos se apresenta com a turnê “Barítono”, que celebra seus 70 anos de vida e 50 de carreira. O cantor traz um repertório repleto de sucessos, incluindo “Tempos Modernos”, “Como Uma Onda”, “Apenas Mais Uma de Amor”, “Toda Forma de Amor” e “Dancing Days”. Lulu Santos, considerado o pai do pop brasileiro, retorna aos palcos após estrear a turnê nos Estados Unidos e percorrer diversas regiões do Brasil.

O sábado, dia 29, é dedicado ao samba e pagode. A banda Raça Negra, com 40 anos de carreira, abre a noite com um show que percorre seus grandes sucessos como “Caroline”, “Cigana”, “Doce Paixão” e “Cheia de Manias”. Com mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 1.7 bilhão de visualizações no YouTube, Raça Negra continua a atrair um público fiel.

Em seguida, o grupo Turma do Pagode apresenta o show comemorativo “TDP 20 – Nossa História”, que celebra os 20 anos de carreira do grupo. O repertório inclui músicas como “Lancinho”, “Camisa 10”, “Sua Mãe Vai Me Amar” e “Deixa em Off”, além das inéditas “Que Amizade O Que” e “Te Esqueci de Vez”. Com 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 2.7 bilhões de visualizações no YouTube, a Turma do Pagode mantém sua popularidade no cenário musical.

O encerramento fica por conta de Belo, conhecido como o cantor das multidões. Com mais de 7 milhões de discos vendidos, Belo apresenta sucessos de sua carreira solo iniciada em 2000, incluindo “Tua Boca” e “Desafio”. O artista também traz músicas de seus álbuns recentes, como “De Alma Aberta”, que conta com participações de Simone & Simaria, Emicida e Zeca Pagodinho. Com mais de 30 anos de carreira, Belo continua a ser um dos maiores representantes do pagode e da música romântica no Brasil.

O Funn Festival 2024, que atraiu milhares de pessoas durante sua realização, encerra com um final apoteótico, consolidando-se como um dos principais eventos musicais do país.

