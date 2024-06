Redação GPS Dia do Orgulho: produções abordam o movimento LGBTQIA

Em 1969, em Nova York, uma drag queen chamada Marsha P. Johnson reivindicou direitos e liberdade para a comunidade queer durante a Revolta de Stonewall. O episódio marcou a história e o dia 28 de junho ficou definido como o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+.

Para homenagear o movimento e marcar a luta contra a homofobia, o GPS preparou uma lista de produções que seguem essa temática, entre filmes e séries, para você maratonar nesta sexta-feira.

Confira:

‘Paloma’

O longa acompanha Paloma, uma mulher trans que vive como namorado e sua filha. Ela trabalha como agricultora em uma plantação de mamão e está economizando para realizar o sonho de um casamento tradicional. Disponível no Globoplay.

‘Uma Mulher Fantástica’

Vencedora do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, a produção retrata Marina, uma garçonete transexual que passa boa parte dos seus dias buscando seu sustento. Disponível no Netflix.

‘Orange Is the New Black’

A série se passa dentro de uma cadeia, com foco nas tensões e amizades dentre detentas e, por vezes, até um relacionamento amoroso ou sexual entre elas. Disponível no Netflix.

‘Euphoria’

Com duas temporadas, a série explora diversos tipos de relacionamento, sendo o principal deles composto por Rue e Jules, uma garota trans. Disponível na MAX.

‘Heartstopper’

A história é baseada nos quadrinhos publicados na internet e que, posteriormente, se tornaram uma série de livros de Alice Oseman. A série apresenta Charlie, um aluno que sofre bullying desde que se assumiu gay. Disponível no Netflix.

‘RuPaul’s Drag Race’

No reality show, RuPaul submete um novo grupo de artistas a diversas provas para testar suas habilidades no entretenimento a cada temporada. Disponível no Paramount+.

‘Pose’

A produção explora as vulnerabilidades da comunidade, principalmente sobre pessoas trans. Com três temporadas, a série acompanha Blanca, interpretada por MJ Rodrigues, primeira atriz trans a vencer o Globo de Ouro de melhor atriz. Disponível no Disney+.

‘Modern Family’

Ganhadora do Emmy em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, a série cômica acompanha três famílias, sendo uma delas formada pelo casal homoafetivo Mitchell e Cameron, que adotam uma criança vietnamita chamada Lily. Disponível no Disney+.

‘The Normal Heart’

Ambientado na Nova York dos anos 1980, a adaptação da peça premiada de Larry Kramer retrata o surgimento do HIV/AIDS visto pelos olhos de Ned Weeks, fundador de um importante grupo de defesa do HIV. Disponível no Amazon Prime e no MAX.

The post Dia do Orgulho: produções abordam o movimento LGBTQIA+ first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .