Caio Barbieri DF: feira “Audote um Amigo” encontra lares para 129 cães e gatos no 1ª semestre

O primeiro semestre de 2024 ficará marcado como um período de alegria para os amantes dos animais e para os pets que encontraram novas famílias em Brasília. A feira “ Audote um Amigo “, organizada pelo deputado distrital Daniel Donizet (MDB) , realizou quatro edições ao longo do semestre, resultando na adoção de 129 cães e gatos resgatados.

Segundo o deputado Daniel Donizet , o apoio da comunidade foi essencial para o sucesso das feiras. “Histórias de adoção inspiram mais pessoas a adotar e transformar vidas de animais que já sofreram com abandono ou maus-tratos. Queremos seguir promovendo a adoção de muitos mais animais”, ressaltou o parlamentar.

O evento teve início no dia 9 de março, no Parque de Águas Claras, onde 7 cachorros e 3 gatos encontraram novos lares, totalizando 10 animais adotados. Já no dia 28 de abril, no Parque da Cidade, a feira foi um grande sucesso, com a adoção de 54 cachorros e 14 gatos, resultando em 68 animais adotados.

A feira retornou ao Parque da Cidade nos dias 8 e 9 de junho, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente (Sema), onde 15 cachorros e 8 gatos foram adotados, totalizando 23 animais. A edição mais recente aconteceu no dia 23 de junho, no Eixão do Lazer Norte, onde 18 cachorros e 10 gatos encontraram novos lares, totalizando 28 animais adotados.

Com uma média de 32 animais adotados por evento, a feira “Audote um Amigo” tem se destacado como uma importante iniciativa para reduzir o número de animais abandonados nas ruas e proporcionar uma segunda chance a pets que sofreram maus-tratos. A cada edição, mais lares amorosos são encontrados, e as histórias de transformação se multiplicam.

Eryka Teixeira, que adotou uma cachorrinha na última feira, compartilhou sua experiência.

“Dar a chance de um animalzinho receber um lar e ter uma família é gratificante para todos. Receber a Meg em nossa casa está sendo maravilhoso e enche nossos corações de coisas boas. O retorno dela pra gente é nítido no olhar”.

Na feira realizada no Parque da Cidade, Lincoln Coelho adotou seu primeiro gato e contou sobre a adaptação do novo membro da família.

“É uma alegria muito grande ter um novo membro na família que é muito amado. Ficamos muito felizes de saber que ele terá uma vida nova fora das ruas”.

