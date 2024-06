Caio Barbieri Bolsa Família: prazo para acompanhamento em saúde se encerra em julho

Os beneficiários do Bolsa Família precisam ficar atentos: o prazo para realizarem o acompanhamento das condicionalidades em saúde se encerra no dia 12 de julho.

Gestantes, mulheres entre 14 a 44 anos e crianças menores de 7 anos são o foco do programa e devem cumprir com os compromissos estipulados para evitar o bloqueio, suspensão ou cancelamento dos pagamentos.

“É fundamental que os beneficiários se dirijam às Unidades Básicas de Saúde mais próximas de suas residências para realizar o acompanhamento. É importante informar que é beneficiário do programa durante o atendimento e apresentar o cartão do Bolsa Família”, ressalta a coordenadora distrital do Programa Bolsa Família na Secretaria de Saúde , Christiane Viana.

O acompanhamento das condicionalidades em saúde engloba a vacinação, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil e a assistência pré-natal.

“Ao exigir a vacinação, o Bolsa Família ajuda a prevenir doenças evitáveis, como sarampo, poliomielite e outras infecções graves, uma vez que a vacina é uma das medidas mais eficazes para a prevenção de doenças e redução da mortalidade infantil”, acrescenta Christiane.

O Programa Bolsa Família foi criado em 2003 com o objetivo de combater a pobreza e a desigualdade social, oferecendo auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade econômica.

Atualmente, no Distrito Federal, há 268.593 beneficiários do programa, sendo que 102.820 são crianças menores de 7 anos.

