Agendão GPS: festivais animam o fim de semana de Brasília

O fim de semana em Brasília está recheado de atrações imperdíveis para todos os gostos. Dos festivais musicais aos eventos infantis, a cidade promete muita diversão entre os dias 28 e 30 de junho. Confira as principais opções de entretenimento para curtir na capital federal e programe-se para não perder nada com o Agendão do GPS|Brasília.

Encerramento do Fun Festival

Na última sexta-feira do Fun Festival 2024 (28), o público de Brasília será agraciado com apresentações de Samuel Rosa e Lulu Santos. Samuel Rosa, conhecido por suas composições e sucessos com o Skank, subirá ao palco com seu novo show solo. No sábado (29), o grand finale da arena será dedicado ao samba, com shows de Belo, Raça Negra, Turma do Pagode e uma abertura especial com Pagode do Adame.

Serviço:

Data: 28 e 29 de junho

Local: Arena do Fun Festival, Brasília (Estacionamento 9 do Parque da Cidade)

Ingressos: disponíveis no site oficial do festival

Abertura do festival Na Praia

Nesta sexta-feira (28), o Na Praia receberá um dos eventos mais aguardados do ano em Brasília: o show da banda Jota Quest , que traz à capital a turnê “Jota 25”, celebrando os 25 anos de carreira do grupo. Na abertura, o festival também contará com apresentações de Marcelo Falcão e Joyce Alane, prometendo uma noite inesquecível para os fãs da música brasileira. No sábado (29), Nattanzinho traz o show “Desmantelo do Nattan”. No domingo (30), a festa continua com Vintage Culture, Doozie e Meca, encerrando o fim de semana com muita música eletrônica.

Serviço:

Data: 28, 29 e 30 de junho

Local: Parque Na Praia, Brasília

Horário: a partir das 18h

Ingressos: disponíveis no site oficial do festival

Fora do Eixo Lounge anuncia festa de despedida

O Fora do Eixo Lounge, um dos points mais badalados do quadradinho, infelizmente está chegando ao fim. Mas para não passar em branco, a casa anunciou uma festa de despedida neste sábado (29), a partir das 15h, com música, promoções e muita diversão.

Serviço:

Data: 29 de junho

Local: SIG, Quadra 3, Bloco G

Horário: 15h

Entrada: gratuita

Boteco Boa Praça transmite jogo do Brasil com dose dupla

Nesta sexta-feira (28), a casa vai oferecer dose dupla de Budweiser long neck durante a partida da Copa América Quem for assistir à partida entre Brasil e Paraguai pela Copa América no Boteco Boa Praça vai ter mais um motivo para comemorar.

Serviço:

Data: 28 de junho

Local: CLS 201 – Bloco C, Asa Sul

Horário: a partir das 22h

Reservas: (11)5990-2359

Era Uma Vez Adventure chega a Brasília com programações interativas para a criançada

A atração “Era Uma Vez Adventure” chega a Brasília trazendo muita diversão para as férias das crianças. Com uma programação encantadora, o espetáculo contará com personagens de contos de fadas, musicais, dinâmicas e um encantador piquenique com as princesas. A estreia será no dia 29 de junho, no Shopping Pátio Brasil.

Serviço:

Data: 29 de junho

Local: Pátio Brasil Shopping, Asa Sul

Horário: 14h30, 16h30 e 18h30

Ingressos: disponíveis no site ingressoskids.com.br

DF Plaza Shopping é palco de espetáculo infantil no sábado

O DF Plaza Shopping se prepara para mais um final de semana repleto de diversão para toda a família. Entre os destaques, está a encantadora peça de teatro infantil “A Turma dos Cachorros”, que toma conta do palco do teatrinho do centro de compras no próximo dia 29 de junho.

Serviço:

Data: 29 de junho

Local: DF Plaza Shopping, Águas Claras

Horário: 15h

Entrada: gratuita

