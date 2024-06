ESTADÃO CONTEÚDO Verstappen banca permanência à frente da Red Bull para a temporada de 2025 na Fórmula 1

A parceria entre o tricampeão Max Verstappen e a Red Bull deve seguir firme em 2025 na Fórmula 1 . Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, na preparação para o GP da Áustria, o holandês praticamente bancou a sua permanência à frente da atual escuderia.

Depois de ser questionado pelos jornalistas pela terceira vez sobre o assunto, ele resolveu ser direto. “Já estamos trabalhando no carro do próximo ano. Acho que quando você está muito focado nisso, significa que você também está pilotando para a equipe”, afirmou.

Verstappen tem contrato com a Red Bull até 2028. No entanto, a ida de Lewis Hamilton para a Ferrari, deixando um lugar vago na Mercedes no ano que vem, gerou especulações. O comentário era de que a equipe alemã tentaria investir no holandês.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Max Verstappen (@maxverstappen1)

Para aumentar a onda de rumores, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse no início deste ano que “adoraria” ter Verstappen como piloto na temporada de 2025 da Fórmula 1.

“É claro que as pessoas estão falando, mas o mais importante é que tenhamos um carro muito competitivo para o futuro”, disse Verstappen sobre o atual momento da Red Bull. “Já falei isso com a equipe. Estamos trabalhando a fim de tentar ser competitivos novamente.”

Verstappen lidera a classificação de pilotos com 69 pontos de vantagem sobre Lando Norris, da McLaren. Ele venceu sete das 10 corridas até agora, incluindo o GP da Espanha do fim de semana passado.

The post Verstappen banca permanência à frente da Red Bull para a temporada de 2025 na Fórmula 1 first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .