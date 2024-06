Redação GPS Shoppings da PaulOOctavio são o grande destaque do Prêmio Abrasce 2024

Dois empreendimentos das Organizações PaulOOctavio foram os grandes vencedores do Prêmio Abrasce 2024, considerado o Oscar dos shopping centers brasileiros. O destaque foi o JK Shopping, que recebeu dois troféus de ouro: Prêmio Destaque e na categoria Tecnologias e Campanhas Digitais . Já o Terraço Shopping levou, pela primeira vez, a estatueta de Bronze, em Ação de Natal . A entrega ocorreu na noite de quarta-feira (26), em São Paulo.

“Foi emocionante ver o JK Shopping sair vitorioso em uma premiação com mais de 600 cases, não só do Brasil, mas de toda a América Latina” , destacou Paulo Octávio. “O resultado é fruto do trabalho de toda nossa equipe, que se dedica incansavelmente para entregar excelência em cada projeto. Os prêmios não só reforçam o comprometimento da PO Shoppings em oferecer serviços de alta qualidade, mas também nos impulsionam a continuar inovando e proporcionando experiências únicas para nossos clientes” , completou Geraldo Mello , diretor de shoppings da PaulOOctavio.

Na mais disputada e importante categoria, a de Tecnologias e Campanhas Digitais, com mais de 600 cases de emprredimentos do Brasil e da América Latina, o JK Shopping venceu com “Gestão Comunicação Digital JK Shopping – Inclusão & Pertencimento” , que também valeu outro ouro: o Prêmio Destaque, apresentado pela primeira vez nesta edição. Já o Terraço Shopping conquistou a estatueta de Bronze na categoria Ação de Natal . A ação premiada foi o “Natal do Bosque Brilhante” .

Os dois empreendimentos também foram finalistas em outras categorias. O JK Shopping disputou Campanha Institucional , com “JK Shopping 10 anos” ; o Newton Rique de Sustentabilidade – ESG com o “JK Espaço Arte – Cultura & Cidadania” ; e Eventos e Promoções , com “Dia Internacional da Mulher – Cerveja Substantivo Feminino” . Nesta mesma categoria, o Terraço Shopping disputou a premiação com o case “O Rosa em cada olhar” . Além disso, o Brasília Shopping também foi finalista em Eventos e Promoções com o case “Maluquinho por Robótica” .

Exposição, comemoração e happy hour

Com um estande de 80m², a PO Shoppings participa, até sexta-feira (28) da Exposhopping , maior feira de negócios do setor na América Latina, e do 18º Congresso Internacional de Shopping Centers , realizadas no Expo Center Norte, em São Paulo, om mais de 100 expositores e previsão de receber mais de 12 mil visitantes.

Nesta quinta-feira (27), o PO Shoppings celebra seus 27 anos com um happy hour ao som da DJ brasiliense Camila Jun e cardápio com ingredientes do Cerrado. Os cinco shoppings do grupo – JK, Terraço, Taguatinga e Brasília Shopping, além do Manhattan, que será inaugurado no próximo ano – marcam presença na celebração.

