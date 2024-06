Redação GPS Santiago, here we go! Confira dicas para curtir a cidade chilena

Para os brasilienses, esse é o momento perfeito para programar a próxima viagem para Santiago , afinal, além de as férias de julho já estarem virando a esquina, o voo direto entre Brasília e a cidade chilena, de menos de 5h de duração, acaba de ser inaugurado por aqui.

Santiago é um ponto de conexão para diversos destinos espalhados pelo mundo, mas engana-se quem pensa que não vale a pena criar um itinerário específico para a cidade. A poucas horas das praias e, ao mesmo tempo, das estações de esqui, a metrópole é emoldurada pela Cordilheira dos Andes.

Moderna, organizada, com um centro histórico restaurado e com uma rica culinária, Santiago tem atrações suficientes para uma viagem de até sete dias. Localizado em uma região central, o destino é propício para depois conhecer outras cidades.

Apesar de receber visitantes durante o ano todo, cada mês proporciona tipos de vivências diferentes. Para nós, brasileiros, a facilidade é saber que as estações do ano no Chile são correspondentes às do País. Sendo assim, no geral, a melhor época para a viagem é de março a abril, ou de outubro a novembro.

Para ajudar o nosso leitor a criar o roteiro mais completo, o GPS conversou com Yanko Lima, CEO e fundador da Mix Travel, que deu algumas dicas de hotéis, restaurantes, passeios e por aí vai.

Entre os hotéis, Yanko listou quatro opções, todas 5 estrelas e com excelente localização. São elas: Mandarin Oriental. Ritz Carlton, Singular e W Santiago.

O Ritz tem vista para a cidade e para os Andes. Localizado no bairro de El Golf, um dos mais elegantes de Santiago, os quartos têm estilo clássico com um flair francês. Nele, o restaurante Arola serve tapas.

No mesmo bairro está o W Santiago. Seus quartos são amplos e nos restaurantes, os visitantes saboreiam as cozinhas mediterrânea, chilena e a fusão da asiática com a peruana.

No quesito restaurantes, Yanko destaca os que ficam no bairro Bellavista e Las Condes. O ‘Boragó’, escolhido entre os 50 melhores do mundo, merece uma visita.

“Uma atração da gastronomia chilena são as centollas, aquele caranguejo gigante. No mercado central de Santiago tem uns restaurantes tradicionais que atendem basicamente turistas, como o ‘El Galeon’, o ‘Lá Joya del Pacifico’ e o ‘Donde Augusto’, ideias para se experimentar as centollas”, compartilha Yanko.

Os passeios próximos a Santiago são muito interessantes. Em especial, o Valle Nevado, para quem curte ski. As vinícolas mais próximas da cidade também merecem entrar para os roteiros, com destaque para Undurraga, Concha Y Toro e Aquitania.

“Outro passeio famoso é a Valparaíso e Viña Del Mar. Ficam a aproximadamente 130 km e são passeios de um dia, tipo bate e volta”, completa o fundador da Mix Travel.

Para quem está viajando com crianças, Santiago oferece muitos parques ao ar livre, além de museus e zoos, como o Parque Araucano, o Parque Bicentenário e o Parque Metropolitano, este que oferece um teleférico e um funicular e o zoológico municipal.

Para finalizar, Yanko separou alguns de seus bares favoritos na cidade: Jerônimo, Prima Bar, Chipe Libre, Bocacielo Rooftop e Red2One.

