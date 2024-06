Queda de helicóptero: sobreviventes se agarraram em galão para não se afogar

Os três sobreviventes da queda de um helicóptero , que ocorreu nesta quinta-feira (27), na cidade de Água Fria (GO), se agarraram em galão de combustíveis que boiava para não se afogarem na lagoa onde ocorreu o acidente. A aeronave seguia para a Chapada dos Veadeiros, mas perdeu altitude a cerca de 150km de Brasília.

O piloto Airton Vargas, de 66 anos, além dos empresários Ricardo Emediato (o Rick, do Grupo R2), 38 anos, e Lucas Batista, de 32 anos, utilizaram o o objeto flutuante até que fossem vistos, cerca de uma hora após a queda, por um simples pescador que conduzia um pequeno barco na lagoa. A testemunha não chegou a presenciar o momento da queda.

Informações preliminares obtidas pela coluna dão conta de que se trata de um helicóptero modelo Robinson R44, o qual tem capacidade para apenas quatro pessoas (um piloto e três passageiros).

Ainda de acordo com fontes do GPS|Brasília, a aeronave do Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) decolou de Brasília para o salvamento em Água Fria às 13h17. Como eram três vítimas, a força de resgate contou com o apoio do helicóptero da Polícia Civil (PCDF).

Ambos já retornaram a Brasília pousaram na capital exatamente às 16h13 com os empresários e o piloto. Os três estão internados no Hospital de Base para a realização de exames.