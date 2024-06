Redação GPS Pri Sanchez comemora aniversário no DOC Cucina

“Sempre comemoro meu aniversário, mas normalmente é em casa. Esse ano eu quis celebrar no DOC Cucina , porque o ambiente de lá é muito gostoso, fora que a comida é perfeita”. No restaurante do Grupo Rocks, Pri Sanchez reuniu 25 amigas para celebrar o novo ciclo.

Grávida de oito meses e meio e mãe da primogênita Maria Valentina, Pri contou com a ajuda da irmã Giulia para a organização, principalmente com os arranjos que adornaram as mesas.

Além do menu e das sobremesas da casa, as convidadas puderam saborear o bolo charmoso criado pela Capuccino.

Cláudia e Vavá Salomão Fernanda Leão, Pri Sanchez e Jade Aditbol Gabriela Moreira, Pri Sanchez e Ana Paula Gontijo Giulia Levina Mendes, Pri Sanchez e Flávia Mendes Izadora Amorim, Pri Sanchez e Roberta Cintra Pri Sanchez e Angela Crosara Pri Sanchez e Bella Salvati Raquel Jones e Cláudia Salomão Thicianie Fauve, Pri Sanchez e Simone Petra Thaiene Fernandes, Clarice Lagares, Pri Sanchez e Silvana Chaves Nina Noronha e Pri Sanchez Kalinca Dubois, Pri Sanchez e Giulia Levina Mendes Lara Torres, Pri Sanchez e Cleucy Estevão Natália Xavier, Pri Sanchez e Marília Santana

