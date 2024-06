Marcella Oliveira Pratas da casa: brasilienses vencem Prêmio Prazeres da Mesa

Orgulho brasiliense! A capital federal brilhou em três categorias no cobiçado ‘ Prêmio Melhores da Gastronomia de 2024′ , organizado pela revista ‘ Prazeres da Mesa’ , em uma cerimônia em São Paulo , na noite desta quarta-feira (26). Brasília se destacou com o prêmio de Melhor Restaurante do Centro-Oeste para a Casa Baco , Chef Revelação do País para Babi Frazão , e Melhor Cafeteria para o Acervo Café .

“A Casa Baco tem quatro anos e sempre lutamos para fazer o simples bem feito. Durante a pandemia, mergulhamos no Brasil e descobrimos o que deveria ser óbvio: o Cerrado, Minas, Goiás, a cozinha do Planalto. Quanto mais mergulharmos na nossa cultura, melhor seremos. Tenho certeza que a Casa Baco merece esse reconhecimento,” disse o chef Gil Guimarães ao GPS|Brasília , sobre a conquista na categoria Melhor Restaurante do Centro-Oeste.

A Casa Baco possui unidades no shopping CasaPark e no Mané Mercado, oferecendo uma culinária que une as gastronomias brasileira e italiana, sempre com um olhar para os produtos brasileiros e pratos que valorizam os sabores tupiniquins. “Na Casa Baco, temos a nossa alma, nosso sabor. É diferente. Não significa que é melhor, mas somos nós,” resume o chef Gil Guimarães.

O afeto de Babi

Vencedora do reality show ‘ MasterChef Profissionais’ em 2023, Babi Frazão contou ao GPS sua emoção com o prêmio Prazeres da Mesa de Chef Revelação do País. “Estou feliz, surpresa, honrada e agradecida com essa conquista. Acompanhei e acompanho a premiação há muitos anos, e passaram por esse palco pessoas que eu admiro. E chegou a minha vez”, celebrou.

Aos 31 anos, Babi tem se destacado na gastronomia brasiliense com seu restaurante Afeto, na Quituart, complexo gastronômico localizado no Lago Norte. “Esse reconhecimento mostra muito do meu trabalho, da minha força como mãe, mulher e empresária, e da equipe do Afeto que está ali comigo e, juntos, eleva o nosso nome”, declarou.

Brasília em destaque

O Acervo Café foi o terceiro brasiliense premiado na noite, na categoria Melhor Cafeteria. A casa tem unidades no shopping CasaPark e na 116 Norte, e destaca-se pela qualidade fenomenal do café servido.

Além das três categorias em que a cidade saiu vitoriosa, Brasília esteve entre as indicações de outras categorias: Gil Guimarães também concorreu com a pizzaria Baco como Melhor Pizzaria; Leo Hamu, como Artesão da Gastronomia (pequeno produtor de alimentos); e Cristiano Komiya (New Koto), em Melhor Profissional da Culinária Japonesa; Taypá, como Melhor Cozinha Latino-americana.

“Esse reconhecimento mostra a nossa força e mostra que temos que olhar com carinho para a gastronomia da nossa cidade, que Brasília tem muito a mostrar. Esse prêmio trouxe para mim esse alerta e esse start de que a gente tem potencial para muito mais”, analisou Babi Frazão.

Estamos muito orgulhosos desse reconhecimento! Parabéns, Casa Baco e Gil Guimarães, Babi Frazão e Acervo Café!

Serviço

Casa Baco – @casa.baco

Afeto – @afeto.restaurante

Acervo Café – @acervocafe

