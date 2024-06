ESTADÃO CONTEÚDO Operação da Polícia Federal prende dois ex-diretores das Lojas Americanas

A Polícia Federal (PF), em colaboração com o Ministério Público Federal (MPF), iniciou a Operação Disclosure, nesta quinta-feira (27), contra ex-executivos das Lojas Americanas , incluindo o ex-CEO Miguel Gutierrez. Em nota, a PF informa que no decorrer da operação, cerca de 80 agentes cumpriram dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nas residências de ex-diretores, localizadas no Rio de Janeiro.

O Ministério Público informou que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) prestou apoio técnico durante a investigação. Por ordem da Justiça Federal, foi determinado o bloqueio de bens e valores dos ex-diretores, ultrapassando R$ 500 milhões. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

As investigações levantaram evidências de que os ex-diretores das Americanas participaram de fraudes contábeis através de operações de risco sacado, o que possibilitou à empresa antecipar pagamentos a fornecedores mediante empréstimos bancários. Eles são acusados de causar prejuízos que chegam a R$ 25,3 bilhões, segundo a Polícia Federal (PF). Também foram detectadas irregularidades em contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), incluindo a contabilização de operações que não existiam.

Ainda de acordo com informações do Ministério Público, há evidências que sugerem a ocorrência de crimes como manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, formação de associação criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações tiveram a colaboração da atual diretoria das Lojas Americanas.

