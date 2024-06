Yumi Kuwano Novos brasileiros integram comitê do Oscar

Nesta semana a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou a lista com os novos nomes que integram o comitê do Oscar responsável por indicar e votar nas obras e profissionais escolhidos. Entre eles, está a atriz brasiliense Maeve Jinkings, das séries ‘Os Outros’ e ‘DNA do Crime’.

Outros sete brasileiros de diferentes áreas de atuação no universo cinematográfico fazem parte da lista, incluindo categorias como documentários e animações: os diretores José Joffily (Sinfonia de um Homem Comum e Quem matou Pixote?), Juliana Rojas (As Boas Maneiras), Jorge Bodansky (Amazônia, a Nova Minamata?) e Carlos Segundo (Big Bang); o músico Plínio Profeta (Desapega!); e as produtoras Renata de Almeida Magalhães (O Grande Circo Místico) e Tatiana Leite (Regra 34).

A lista de brasileiros votantes no Oscar conta com mais de 50 nomes. Já faziam parte do grupo os atores Selton Melo, Rodrigo Santoro, Alice Braga, Wagner Moura, Fernanda Montenegro e o diretor Klebber Mendonça Filho.

Das novidades, Jessica Alba, Stephanie Beatriz, Danielle Brooks, Sandra Hüller e Greta Lee agora também participam das decisões do Oscar.

De acordo com a Academia, entre os nomes da turma de 2024, 44% identificam-se como mulheres, 41% pertencem a ‘comunidades étnicas/raciais sub-representadas’ e 56% são de países e territórios fora dos Estados Unidos. Além disso, há 71 indicados ao Oscar, incluindo 19 vencedores, entre os convidados.

