Caio Barbieri Helicóptero com empresários de Brasília cai em Goiás

Um helicóptero com dois empresários de Brasília caiu em uma lagoa de Água Fria de Goiás, nesta quinta-feira (27/6). O piloto foi resgatado em estado grave, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Goiás. A reportagem é do Metrópoles .

O piloto, Airton Vagas, de 66 anos, está sendo transportado para um hospital da capital do país em helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Os outros passageiros são Ricardo Emediato , de 38 anos, um dos sócios do Grupo R2, e o empresário do DJ Baskar, Lucas Batista Bezerra, de 32 anos. De acordo com as autoridades locais, ambos foram levados para o Hospital Municipal de Água Fria e estão bem.

O helicóptero partiu de Brasília e tinha como destino a Chapada dos Veadeiros, em Goiás. No entanto, acabou caindo na Lagoa da Jacuba, em Água Fria, a 140 quilômetros da capital federal. As causas do acidente estão sendo investigadas.

The post Helicóptero com empresários de Brasília cai em Goiás; piloto está em estado grave first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .