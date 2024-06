Pedro Reis Grande Dégustacion no restaurante Almeria celebra 400 anos de Versailles

A noite da última terça-feira (25) foi marcada por um evento memorável no Restaurante Almeria, na Asa Sul. Em uma atmosfera elegante e sofisticada, aconteceu a “Grande Dégustacion”, uma celebração especial em homenagem aos 400 anos do Palácio de Versailles.

Organizado pela Del Maipo e Wine C , o evento contou com a curadoria especial de champanhes Piper-Heidsieck, marcas que têm suas raízes históricas no icônico palácio francês. Este foi o segundo evento da série, sendo que o primeiro ocorreu na casa do empresário Fernando Cavalcanti .

A sócia da Wine C, Lara Torres, revelou que esta é apenas uma das várias degustações que estão programadas ao longo do ano, todas em comemoração aos 400 anos de Versailles. “Essa campanha celebra a história das marcas Piper-Heidsieck e Rare, que nasceram dentro do palácio. Como importadores, e eu sendo embaixadora dessas marcas no Brasil, estamos apresentando esses champanhes excepcionais em eventos exclusivos” , explicou.

O evento no Almeria foi cuidadosamente planejado e o local não foi escolhido ao acaso. “O Guto Jabour, um dos donos do Almeria, é um grande amigo do meu marido e sócio. Além disso, a casa dele é 100% dedicada ao champanhe Piper-Heidsieck, o que fez de lá o lugar perfeito para esse evento” , comentou Lara.

A lista de convidados foi selecionada minuciosamente, incluindo a imprensa local especializada em vinhos, parceiros como o GPS|Brasília, além de personalidades da Rede Globo, como Antônio Castro.

O menu da noite foi uma verdadeira obra-prima gastronômica, complementando perfeitamente a degustação dos renomados champanhes. Os rótulos apresentados incluíram algumas das mais prestigiadas opções da Piper-Heidsieck, proporcionando uma experiência sensorial única aos convidados.

Lara Torres finalizou a noite com palavras que encapsulam o espírito do evento: “Eu sou verdadeiramente apaixonada pela marca, então organizo esses eventos com muito prazer. Tudo que fazemos com prazer, tendemos a fazer bem feito. Sinto-me honrada em representar a Piper-Heidsieck e a Rare no Brasil, marcas com uma história linda e produtos de altíssima qualidade.”

Confira quem passou pela Grande Dégustacion pelas lentes de Rayra Paiva:

