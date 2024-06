Redação GPS GPS seleciona lançamentos do cinema para o fim de semana

O GPS separou os lançamentos do cinema desta quinta-feira (27), aproveitando que a semana está acabando, para você já garantir o programa do final de semana. Entre os destaques, estão o suspense ‘Um Lugar Silencioso: Dia Um’ e a comédia ‘Tô de Graça: O Filme’.

Prepare a pipoca e escolha seu filme favorito para curtir.

Um Lugar Silencioso: Dia Um

O filme ‘Um Lugar Silencioso: Dia Um’ é um spin-off de ‘Um Lugar Silencioso’, filme de 2018 dirigido por John Krasinski, que também estrelou ao lado de sua esposa, Emily Blunt. Este novo filme prepara o terreno para o longa original. Sam (Lupita Nyong’o) estava acostumada aos ruídos de uma metrópole até o momento em que testemunha a chegada das criaturas que caçam pelo som, resultando em um massacre. Agora, ela, Henri (Djimon Hounsou) e outros sobreviventes precisam aprender a sobreviver na cidade mais barulhenta do mundo.

A Grande Fuga

A obra ‘A Grande Fuga’ se passa durante o verão de 2014 e narra a história real de Bernard Jordan (Michael Caine), um veterano da Segunda Guerra Mundial que decide escapar da casa de repouso onde vive para viajar até a França. Seu objetivo é participar da celebração do aniversário de 70 anos do Dia D na Normandia. A direção do longa é de Oliver Parker (O Retorno de Johnny English).

Tô de Graça: O Filme

Baseado na série homônima, o longa traz Graça (Rodrigo Sant’Anna), moradora do subúrbio do Rio de Janeiro, que ganha uma indenização e decide gastar tudo com seus 14 filhos durante um feriado em Búzios, Rio de Janeiro. A família se envolve em diversas confusões nesta viagem, garantindo muitas risadas para o público.

Casa Izabel

Direto do interior do Brasil, na década de 1970, encontra-se a Casa Izabel. Originalmente uma casa da elite escravocrata, ela agora serve de santuário onde travestis se reúnem para escapar das sombras da ditadura militar. Para Regina (Andrei Moscheto), uma recém-chegada, a Casa Izabel representa um refúgio e uma oportunidade de autodescoberta, guiada pelos mistérios de Leila (Jorge Neto), uma líder acolhedora. Porém, a realidade insiste em penetrar nas paredes da mansão. O longa é dirigido por Gil Baroni.

The post GPS seleciona lançamentos do cinema para o fim de semana first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .