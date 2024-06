ESTADÃO CONTEÚDO Felipe Meligeni se classifica para a chave principal de Wimbledon

O tenista brasileiro Felipe Meligeni conquistou a vaga na chave principal de Wimbledon nesta quinta-feira (27) . Ele venceu a terceira partida seguida no qualifying e garantiu o direito de competir, pela primeira vez, na chave do Grand Slam britânico, disputado em Londres. Já na Alemanha, justamente em preparação para Wimbledon, Beatriz Haddad Maia foi eliminada em Bad Homburg.

Na capital britânica, o sobrinho de Fernando Meligeni superou o americano Maxime Cressy por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 1/6, 7/6 (7/5), 4/6 e 6/4, em 3h18min de confronto. Cressy é o atual 176º do ranking, enquanto o brasileiro é o 147º e vive momento de crescimento no circuito profissional.

Com a vitória, Felipe repete o que fez em Roland Garros, há cerca de um mês, quando também venceu suas três partidas no quali e entrou na chave principal. Ele disputará a chave de um Grand Slam pela terceira vez na carreira, sendo a primeira em Wimbledon. Assim, fará a estreia no famoso e tradicional All England Club – os jogos do quali são disputados fora do complexo

A classificação marca o único triunfo de brasileiro no qualifying desta edição de Wimbledon. Felipe se junta a Bia Haddad, Thiago Wild e Thiago Monteiro na chave de simples. O Brasil terá ainda nas duplas Bia Haddad, Marcelo Melo, Rafael Matos, Luisa Stefani e Ingrid Martins.

Bia Haddad leva virada

A tenista número 1 do Brasil foi eliminada do Torneio de Bad Homburg, na Alemanha, nas oitavas de final após levar uma dura virada de Anna Blinkova no segundo set. A russa venceu por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. A brasileira, contudo, chegou a estar liderando o segundo set por 5/2.

A partida foi disputada em dois dias. Começou na quarta, mas foi paralisada devido à chuva quando Blinkova liderava o placar por 6/3 e 2/3. Na retomada do jogo, Bia foi fulminante e abriu boa vantagem. No entanto, oscilou em seu saque e permitiu a virada da número 66 do mundo.

Atual 20ª do ranking, Bia encerra sua preparação para Wimbledon com apenas uma vitória na grama e quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Em Londres, ela tentará defender os pontos conquistados com a boa campanha do ano passado, quando caiu nas oitavas de final após sentir dores nas costas.

