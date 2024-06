Yumi Kuwano Famosas marcam presença em Semana de Moda de Alta-Costura em Paris

A Semana de Moda de Alta-Costura que acontece em Paris está chegando ao fim e muitas celebridades passaram por lá, marcando presença na primeira fila para prestigiar as principais grifes do mundo que desfilam na capital da França. O último dia do evento que apresentou coleções haute couture de Dior , Giambattista Valli e Schiaparelli, entre outras marcas, termina nesta quinta-feira (27) e o GPS|Brasília separou algumas das melhores produções.

Jenniffer Lopez usou um vestido assimétrico bege da Dior Haute Couture e combinou com sapatos dourados, e bolsa e luvas pretas, todos da maison francesa. Já Nicole Kidmann e a filha Sunday Rose roubaram a cena com modelos pretos nada básicos durante desfile da Balenciaga, responsável por abrir o terceiro dia de desfiles da temporada.

Anitta usou um Schiaparelli, assinado pelo diretor criativo Daniel Roseberry, acompanhado por uma bolsa também da marca avaliada em mais de R$ 30 mil.

Quem também foi conferir o desfile da Balenciaga foi Katy Perry, que apostou em um look ousado, apenas com um sobretudo preto e meia calça desfiada.

Brasileiras

Além de Anitta, outras brasileiras brilharam durante a semana de moda em Paris. Thassia Naves apostou em um look assinado por Rahul Mishra, com muito rosa e brilho e depois usou um modelo Sthephane Rolland em tons terrosos para o desfile da marca.

A atriz Alice Wegmann foi uma das convidadas do desfile da Dior, que aconteceu no primeiro dia de evento, usando conjunto de calça e blazer, óculos escuros e bolsa de tela mesh, tudo Dior, incluindo a maquiagem assinada por Eliezer Lopes. Silvia Braz apostou no clássico atemporal vestido branco, com um laço nos ombros que deu um toque a mais na produção para o desfile da Giambattista Valli.

