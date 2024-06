Redação GPS Eliana na Globo: saiba o destino da apresentadora na nova emissora

Na manhã desta quinta-feira (27), a Rede Globo anunciou oficialmente a contratação da apresentadora Eliana , que encerrou seu ciclo no SBT no último domingo (23). Eliana compartilhou a novidade com seus seguidores no Instagram, com um vídeo onde aparece se despedindo dos filhos e pegando seu crachá da nova emissora. “Realizada e feliz com este momento da minha vida. Agora estaremos juntos com lindos projetos. Espero vocês na Globo”, disse ela.

A primeira aparição de Eliana na Globo será no próximo domingo (30/06), durante o programa Fantástico, em uma entrevista exclusiva conduzida por Renata Capucci. No bate-papo, a apresentadora vai falar sobre sua atual fase profissional e anunciar seus novos projetos na emissora. As informações foram divulgadas pelo portal G1.

Eliana iniciou sua carreira no SBT em 1991, descoberta por Silvio Santos, e comandou programas infantis. Em 1998, ela migrou para a Record TV, onde continuou no segmento infantil até 2005, quando passou a apresentar um programa dominical. Em 2009, retornou ao SBT com um programa que levava seu nome, focado em toda a família.

Nesta nova fase na Globo, há especulações de que Eliana pode integrar o time do “Saia Justa” no GNT, além de apresentar um programa nas tardes de sábado. Também é cogitada para substituir Ivete Sangalo no comando do “The Masked Singer Brasil”, além de ressuscitar o extinto Vídeo Show.

A transição para a Globo foi marcada por reuniões na última segunda-feira (24/06), onde o contrato foi assinado, selando um novo capítulo na carreira de uma das apresentadoras mais queridas da televisão brasileira.

