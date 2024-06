Pedro Reis Cine Brasília celebra o Orgulho LGBTQIAP

Em comemoração ao mês do Orgulho LGBTQIAP+, o Cine Brasília , em parceria com a Organização da Sociedade Civil Box Cultural e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, apresenta uma semana especial de filmes que exploram e celebram a diversidade sexual e de gênero.

De 27 de junho a 3 de julho, o público poderá conferir estreias e sessões inclusivas em uma programação repleta de emoções e reflexões.

Estreias de Filmes:

13 Sentimentos – Longa-metragem de Daniel Ribeiro

Love Lies Bleeding: O Amor Sangra – Filme de Rose Glass

Tudo O Que Você Podia Ser – Longa de Ricardo Alves Jr

Moventes – Curta-metragem de Jefferson Cabral

Sessão Acessível:

Meu Sangue Ferve Por Você – Filme de Paulo Machline, com entrada gratuita e recursos de acessibilidade, adaptado para pessoas autistas.

Sessões Regulares:

Inteira: R$ 20,00

Meia: R$ 10,00

Segunda-feira: R$ 5,00

Sessão Infantil: R$ 5,00

Sessão Vitrine Petrobrás: R$ 15,00 (inteira) e R$ 7,00 (meia)

Pontos de Venda:

Bilheteria do cinema: 9h às 21h

Online: site

Confira a programação completa da semana:

Quinta-feira, 27/06

10h00 – Kung Fu Panda 4

14h00 – Moventes + A Hora da Estrela

16h20 – Love Lies Bleeding: O Amor Sangra

18h15 – Tudo O Que Podia Ser

20h00 – 13 Sentimentos

Sexta-feira, 28/06

10h00 – Kung Fu Panda 4

14h00 – Moventes + A Hora da Estrela

16h20 – Love Lies Bleeding: O Amor Sangra

18h15 – Tudo O Que Podia Ser

20h00 – 13 Sentimentos

Sábado, 29/06

10h00 – Kung Fu Panda 4

14h00 – Sessão acessível de Meu Sangue Ferve Por Você

16h00 – Moventes + A Hora da Estrela

18h20 – Tudo O Que Podia Ser

20h00 – Love Lies Bleeding: O Amor Sangra

Domingo, 30/06

10h00 – Kung Fu Panda 4

14h00 – Moventes + A Hora da Estrela

16h20 – Love Lies Bleeding: O Amor Sangra

18h15 – Tudo O Que Podia Ser

20h00 – 13 Sentimentos

Segunda-feira, 01/07

16h20 – Love Lies Bleeding: O Amor Sangra

18h15 – Tudo O Que Podia Ser

20h00 – 13 Sentimentos

Terça-feira, 02/07

10h00 – Kung Fu Panda 4

14h00 – Moventes + A Hora da Estrela

16h20 – Love Lies Bleeding: O Amor Sangra

18h15 – Tudo O Que Podia Ser

20h00 – 13 Sentimentos

Quarta-feira, 03/07

10h00 – Kung Fu Panda 4

14h00 – Moventes + A Hora da Estrela

16h20 – Love Lies Bleeding: O Amor Sangra

18h15 – Tudo O Que Podia Ser

20h00 – 13 Sentimentos

