Emanuelly Fernandes Casa de Chá projetada por Niemeyer é reaberta na Praça dos Três Poderes

Na tarde dessa quarta-feira (26), a clássica Casa de Chá, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, foi reinaugurada na Praça dos Três Poderes. O local, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), agora abriga uma cafeteria-escola, resultado de um convênio firmado entre o Governo do Distrito Federal (GDF) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF).

A cerimônia de reabertura contou com a presença do governador Ibaneis Rocha, que parabenizou o Senac-DF pela entrega pontual do projeto. “Quando eu estive aqui na assinatura do nosso convênio de parceria, eu duvidei que a casa seria entregue em 70 dias e coloquei isso para o meu amigo José Aparecido, mas graças a Deus e ao compromisso do Sistema S, estamos fazendo essa entrega a tempo”, destacou o governador, elogiando também o trabalho da Secretaria de Turismo do DF.

O presidente do Senac-DF, Vitor Corrêa, detalhou o funcionamento do Café-escola Senac Casa de Chá, e explicou que o cardápio foi criado pelo chef Gil Guimarães. O espaço, com capacidade para cerca de 45 pessoas, permitirá reservas e filas de espera. José Aparecido Freire, presidente do Sistema Fecomércio-DF e do Conselho Regional do Senac-DF, enfatizou a importância histórica da Casa de Chá para Brasília e seu papel como ponto turístico, além de informar que o local terá preços acessíveis. “ Esse espaço maravilhoso faz parte de nossa trajetória”, frisou José Aparecido.

O secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, elucidou a parceria entre o GDF e o Senac, destacando a relevância do espaço para o turismo da capital. “Na semana que celebramos um aumento de 30% no fluxo do turismo do DF, marcamos a história da reativação da Casa de Chá, então hoje é um dia histórico, um dia de alegria pro turismo de Brasília”, exaltou Araújo.

A cerimônia contou ainda com a presença do empresário Paulo Octávio, que celebrou a revitalização do local. “Esse espaço ficou fechado por muitos anos, e sua reabertura é um privilégio por ser uma obra de Niemeyer, e um local no coração de Brasília, ao lado do STF, do Palácio do Planalto. É muito importante resgatar os monumentos de Brasília, e mostrar a beleza dessa cidade, por isso que estou feliz e fiz questão de vir à inauguração da Casa de Chá, parabenizando o governo de Brasília e a Fecomércio por essa iniciativa”, destacou Paulo Octávio.

Além disso, autoridades como José Roberto Tadros, presidente da CNC, Alexandre Pantury, secretário de Segurança em exercício, Paco Brito, secretário de Relações Internacionais do DF, os deputados distritais Chico Vigilante (PT) e Hermeto (MDB), além de Lu Alckmin, esposa do vice-presidente Geraldo Alckmin, também marcaram presença na reabertura do espaço.

Com um horário de funcionamento de quarta a domingo, das 10h às 19h, a expectativa é que a Casa de Chá atraia turistas nacionais e internacionais, além de se tornar um ponto de encontro para os brasilienses.

História

Concebida entre 1965 e 1966 pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, a Casa de Chá foi planejada como um ponto de encontro e descanso na Praça dos Três Poderes. Sua arquitetura é semi enterrada e com janelas ao longo de toda a extensão, proporciona uma visão livre do horizonte.

Confira os cliques do evento pelas lentes de Rayra Paiva:

José Aparecido Freire, Lu Alckmin e Rose Rainha Paula Santana, Rose Rainha e Bia Guimarães Mona Lisa, Rosana Rodrigues e Jane Godoy Cosete Ramos e Maria Auxiliadora Montandon Cristiano Araújo e Cosete Ramos Itelvino Pisoni, Paulo Octavio, Jose Aparecido, Lu Alkcimin, Jose Roberto Tadrus, Roberto Tadrus Jr e Aderson dos Santos Frota Fernando Ribeiro, Claudio Abrantes, José Aparecido Freire, José Roberto Tadro e Paco Britto Fábio de Carvalho, Itelvino Pisoni, Paulo Octávio, Roberval Belinati, José Aparecido Freire, Lu Alkcimin, Jose Roberto Tadrus, Roberto Tadrus Jr, Cristian Ana Paula Habka, Paco Britto e Célia Lima Negrão Vitor Correa Ibaneis Rocha Cristiano Araújo, Marcelo Vaz, Roberval Belenati e Hermeto José Aparecido Freire Lu Alckmin Roberto Tadro Jr, Itelvino Pisoni e Aderson Frota Leandro Grass José Aparecido Freire e Vitor Correa José Aparecido Freire Cristiano Araújo Carlos Aguiar, Perseu Iuata e Ana Paula Habka Bartolomeu Gonçalves, Gilson Barbosa, Cristiane Carvalho, Erivan Araujo, Katia Jorge, Berbadete Martins, Joaquim Loiola, Antônio Paiva e Carlos Aguiar Augusta Nardes, Leandro Grass, Daniel Coelho e Chico Vigilante Ibaneis Rocha José Roberto Tadro Ibaneis Rocha Ibaneis Rocha José Aparecido Freire, José Roberto Tadro, Ibaneis Rocha, Cristiano Araújo e Vitor Correa Inauguração

