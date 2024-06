Pedro Reis Brasília acolhe fórum que impulsiona a volta do protagonismo das empreendedoras gaúchas

Brasília foi palco de um evento que transcendeu fronteiras e levou esperança a mulheres empreendedoras. O Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha (FMEG) , em edição extraordinária, reuniu lideranças para um dia repleto de palestras, painéis e histórias inspiradoras, voltadas à recuperação das empreendedoras gaúchas após o maior desastre climático do Rio Grande do Sul.

A escolha da capital federal não foi por acaso. “Queremos sensibilizar as brasilienses para, juntamente com as gaúchas, abraçarmos umas às outras em uma jornada que começa agora para a reconstrução e recomeço das empreendedoras atingidas direta ou indiretamente pelas cheias que ocorreram no Rio Grande do Sul” , destacou Tânia Cruz Costa, presidente do fórum e idealizadora do evento.

A programação começou às 14h com a palestra “Saúde Mental: Inspiração, Motivação e Coragem”, ministrada pela psiquiatra Gabriela Schuster, e mediada por Elisiane da Silva, CEO do Instituto Educacional Essência do Saber (IEES). A sessão trouxe reflexões profundas sobre a importância da saúde mental para a resiliência e o sucesso no empreendedorismo feminino.

O painel sobre Empreendedorismo Social e Sustentável foi um dos destaques do dia, reunindo Rose Rainha, superintendente do Sebrae DF, Deise Nicoletto, fundadora e CEO do Impact Hub Brasília, e Paula Santana, jornalista e empresária, sócia fundadora do Grupo GPS|Brasília . Com mediação da jornalista Kátia Cubel, o painel discutiu estratégias para criar negócios que prosperem financeiramente e tragam ao mesmo tempo benefícios sociais e ambientais significativos.

Paula Santana enfatizou: “É muito importante que as mulheres empreendedoras busquem o autoconhecimento, para que saibam quais são suas principais habilidades e competências. Não precisamos fazer tudo sozinhas nas empresas, mas sim entender e atuar onde podemos fazer mais e melhor para ajudar no bom andamento do todo.”

Ana Paula Rodrigues Bohn, sócia fundadora do Instituto FloresSer, apresentou o projeto “Adote um empreendedor”, enquanto Daiane Wolff, fundadora da Gaúcha Prendada, compartilhou como transformou a crise em oportunidades. Essas histórias incentivaram a audiência a apoiar o programa Avança Mulher Empreendedora, que visa arrecadar recursos para ajudar empreendedoras de 23 municípios gaúchos afetados pelas enchentes.

Jaqueline Rodrigues Joy, empreendedora e treinadora de equipes, trouxe a palestra “A Busca do Sim”, destacando a importância da resiliência e da capacidade de “se virar para buscar o seu sim”. Na sequência, o talk show “Acesso a Mercados Globais” contou com Beatriz Guimarães, Rosie Roden e Monica Amorin Monteiro, que discutiram como as empreendedoras podem expandir seus negócios para além das fronteiras nacionais.

A deputada estadual gaúcha Adriana Vieira Lara apresentou o Programa Estadual Mulheres Chefes de Família Empreendedoras, uma iniciativa que oferece linhas de crédito e capacitação para mulheres chefes de família no Rio Grande do Sul. “Hoje, 46% das mulheres que empreendem são chefes de família. A lei que desenvolvemos visa oferecer linhas de crédito, a juros diferenciados, capacitação profissional, educação financeira e qualificação para que essas mulheres possam se emancipar com uma vida digna” , explicou a deputada.

O evento foi encerrado com a entrega oficial dos recursos arrecadados, marcando o início de uma série de ações que culminarão em um grande evento em Gramado, em novembro. Vanessa Mendonça, presidente do Conselho Internacional de Empreendedorismo da Associação Comercial do Distrito Federal e embaixadora do FMEG, ressaltou a importância de ter trazido a causa para Brasília: “Nós não podemos deixá-las sozinhas, especialmente neste momento no Rio Grande do Sul. Nós podemos agir ajudando, ensinando e levando algo além do recurso financeiro, mas esperança a elas.”

Confira como foi o evento pelas lente de Vanessa Castro:

