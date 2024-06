Tiago Fernandes BioTIC e grupo WTC promovem palestra em Brasília

Nessa quarta-feira (27), o BioTIC – Parque Tecnológico de Brasília foi palco do 12° Encontro do Programa WTC de Competitividade, com o tema “Ecossistemas e Relações como Catalisadores para Expansão e Inovação”. Os debates focaram em como as interações e colaborações dentro do mercado tecnológico podem impulsionar a inovação e o crescimento. O Grupo World Trade Center (WTC), que promoveu o evento, ganhará uma sede na Capital Federal em breve.

Os palestrantes convidados compartilharam estratégias e experiências de suas respectivas empresas para fomentar um ambiente colaborativo e inovador. O evento contou com a presença de Adriano Barros, Diretor de Relações Públicas e Governamentais na General Motors South America, Bruno Szarf, VP Global de Gente e Cultura na Stefanini Group, e Silvana Pampu, HRBP General Manager na Renault Latam.

O World Trade Center tem um pilar chamado Business Club, que são encontros de negócios aonde se reúnem integrantes do governo e empresários para tratar da competitividade das empresas. Daniella Abreu, presidente do WTC Brasília, falou um pouco mais da iniciativa. “A ideia é trazer conteúdo que enriqueça principalmente as empresas. É um evento focado mais no mundo corporativo, mas com todos os fatores que possam contribuir pra esse impulsionamento dos negócios internacionais”, explicou.

Silvana Pampu, da Renault Latam, ressaltou que o network é sempre um dos objetivos principais de eventos assim. “A gente está aqui pra falar um pouquinho de como essas relações impactam, de fato, sobre a aceleração de negócios e competitividade. O poder de conexões e um network qualificado fomentam e geram maior impacto nos negócios”.

Adriano Leite de Barros, diretor de assuntos governamentais da General Motors na América do Sul, destacou a importância da união entre empresários. “A importância desses eventos são criar laços, criar conexões, porque cada vez mais a gente percebe que a gente só vai ter sucesso em todas as nossas pautas se a gente juntar força e defender projetos que sejam ganha-ganha, bom para várias empresas, para vários setores, governos e comunidades como um todo”.

“Antigamente, assuntos governamentais dentro das empresas eram vistos mais como uma área de suporte, onde falava somente dos riscos, das oportunidades e do ambiente político e econômico. Hoje essa área já é vista como uma área que viabiliza os negócios”, concluiu Adriano.

World Trade Center Brasília

Maior organização fomentadora de comércio internacional do mundo, o World Trade Center (WTC) vai ganhar uma sede no Parque Tecnológico de Brasília. A capital federal receberá uma estrutura completamente inovadora, moderna e interativa a ser construída no Parque Tecnológico de Brasília (BioTIC). Com orçamento previsto de R$ 728 milhões, o complexo de investimentos começará a ser erguido ainda em 2024 e abrangerá áreas residenciais, hotelaria, centro de convenções e corporativo.

No Brasil, a rede de negócios opera somente em São Paulo, mas outras unidades do WTC estão sendo construídas em Curitiba (PR), Joinville (SC), Porto Alegre (RS), Sinop (MT), além do Distrito Federal. Na capital do país, a promessa é de renovação econômica, criação de oportunidades de emprego e a integração do DF na malha empresarial global.

“O World Trade Center se localiza em uma cidade para melhorar os negócios internacionais. Aqui em Brasília construiremos um grande complexo que comporta prédio corporativo, hotel, residências, lojas, enfim, é um complexo multiuso”, afirmou Daniella Abreu.

Segundo o presidente da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), Izídio Santos, a expectativa são as melhores possíveis. “Iniciativas como essa vão trazer muita gente para o BioTIC, que é a nossa meta, povoar todo esse parque, que tem um belíssimo projeto urbanístico. Serão mais de 120 mil metros quadrados. Vai ter muito investimento na área corporativa, mas como também terão residências, a expectativa é que 20 mil pessoas morem no local”, ressaltou o presidente.

Silvana Pampu Victor Hugo e Vitória Araújo Renato Gama, Izidio Santos e Maurício Barbosa Renata Nandes e Izis Lira Paulo Palhas, Fernando Raupp, Silvana Pampu e Adriano Barros Luiz Roberto Vieira Gonçalves, Elison Montagner e Marcelo Meireles Luciano Carvalho Janaína Chagas, Luiz Cláudio de Freitas, Ricardo Kuntze e Luiz Fernando Kasprik Izidio Santos (presidente da Terracap) Ítalo Nóbrega e Ricardo Kuntze IMG_7515 IMG_7348 Felipe Costa e Luciano Carvalho Equipe Biotic Clara Batista, Iara Resende e Carolina Santos Adriano Barros Daniella Abreu com a última edição da Revista GPS IMG_7271 IMG_7257 IMG_7541

