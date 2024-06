Beatriz Lima Leal Semana de Moda de Alta-Costura: dia 3

O terceiro dia de Semana de Moda de Alta-Costura em Paris contou com desfiles de Julie de Libran, Franck Sorbier, Balenciaga, Yuima Nakazato, Elie Saab, Viktor & Rolf, Zuhair Murad e Jean Paul Gaultier.

Elie Saab abriu sua coleção de outono-inverno 2024-2025 de Alta-Costura com um toque ousado de preto pontuado por flores magenta e turquesa. Com luvas de couro longas adicionando um toque de dureza às silhuetas tradicionalmente femininas de Saab, que nesta temporada foram afinadas com menos formas de princesa.

O designer libanês se inspirou na arte russa Khokhloma, incorporando contrastes de cores com vinhas subindo pelo corpete e bustiês afastados do corpo para dar forma.

Tons góticos dominaram a coleção. Peças de destaque incluíram vestidos com franjas em cores mais brilhantes, com bastante movimento. Saab, que adicionou Alta-Costura masculina à sua linha há dois anos, continuou com looks fortes para os homens, incluindo um casaco bordado estilo quimono.

Zuhair Murad trouxe adornos em forma de fragmentos irregulares foram espalhados pelos designs, enquanto bordados explodiam, trazendo drama às silhuetas . “Essa silhueta não é nada como um vestido de princesa, ela é mais estruturada, forte, ousada e sexy” , disse Murad nos bastidores antes do desfile.

Fragmentos irregulares foram bordados em um minivestido e um vestido blazer de couro, enquanto drapeados diagonais e cortes bordados traziam ousadia aos vestidos. Constelações de bordados eram explosões nos vestidos desta temporada. As principais cores foram preto, vermelho, rosa, roxo, vinho e champa

Nesta temporada, Jean Paul Gaultier convidou Nicolas Di Felice, diretor criativo da Courrèges, para assumir a diretoria criativa da coleção de outono-inverno 2024-2025 de Alta-Costura de sua marca homônima.

