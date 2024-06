ESTADÃO CONTEÚDO Presidente da Bolívia denuncia movimentação suspeita de seu próprio Exército

O presidente da Bolívia, Luis Arce, acusou membros do Exército de seu país de estarem realizando movimentos irregulares de tropas diante da sede do governo em La Paz. “Denunciamos as mobilizações irregulares de algumas unidades do exército boliviano. A democracia deve ser respeitada” , escreveu, nesta quarta-feira (26), o presidente na rede social X.

Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse. — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) June 26, 2024

O padrinho político de Arce, Evo Morales, denunciou um golpe de Estado em andamento na Bolívia . Segundo o ex-presidente, militares cercaram a Plaza Murillo, sede do Executivo boliviano. Evo foi deposto por militares em 2019, em meio a intensos protestos no país que o acusavam de fraudar as eleições.

Pouco depois das declarações de Arce, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, o diplomata uruguaio Luis Almagro, disse que a entidade não tolerará a ruptura da ordem institucional naquele país. “Manifestamos a nossa solidariedade para com o presidente Luis Arce. A comunidade internacional e a Secretaria-Geral da OEA não tolerarão qualquer forma de violação da ordem constitucional legítima na Bolívia ou em qualquer outro lugar” , disse Almagro. (com agências internacionais)

The post Presidente da Bolívia denuncia movimentação suspeita de seu próprio Exército first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .