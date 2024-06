Redação GPS No shopping Iguatemi, joalheria Grifith promove piercing day

Pela primeira vez, a joalheria Grifith promove, nos dias 27 e 28 de junho, um piercing day. Com experiência de mais de dez anos, Nayara Correa será a Piercer Specialist do evento, que também contará com drinks e boa música.

Na compra de um brinco, a cliente ganha uma perfuração. Ainda, se for necessário fazer reparação da orelha, a loja oferece um voucher para a lobuloplastia com o renomado cirurgião plástico Marco Venturine.

Serviço

Joalheria Grifith – Piercing Day

Local: Iguatemi Shopping Brasília

Dias e horários: 27 e 28 de junho, de 12h às 20h

