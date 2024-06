Caio Barbieri “Lula está cansado de governar”, avalia Ibaneis Rocha

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) , indicou, nesta quarta-feira (26), durante entrevista exclusiva ao portal GPS|Brasília em parceria com as rádios JK FM e Mix FM , pelo menos três nomes da direita que poderiam concorrer às eleições presidenciais de 2026. A aposta ocorreu após o emedebista lembrar da impossibilidade da candidatura de Jair Bolsonaro (PL) e de ter avaliado que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estaria “cansado de governar” ( veja abaixo ).

Segundo Ibaneis, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), é um dos nomes com postura correta e reconhecimento da população.

“Eu acho que a direita tem excelentes nomes, o governador Tarcísio Freitas tem uma postura muito correta em relação ao trabalho, é reconhecido e tem o apoio da população de São Paulo”, afirmou Ibaneis Rocha.

Além de Freitas, o governador mencionou outros nomes como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), como possíveis candidatos à Presidência da República, justamente pela popularidade alcançada em seus estados.

Para Ibaneis, é importante que a direita possa se unir novamente para garantir uma eleição que reeleja, como efeito dominó, a direita para governar também o Distrito Federal.

“Eu acho que nós temos condições de nos unir”, avaliou.

Presidente Lula

Sobre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ibaneis opinou de forma mais crítica, quando apontou falhas, na visão dele, na área econômica, no desenvolvimento social e na infraestrutura. Ele também ressaltou a falta de um projeto efetivo por parte do atual governo federal.

“Eu acho que o governo Lula está fazendo um péssimo governo, não existe um projeto, só existe conversa. Eles precisam sair desse discurso e passar para uma ação efetiva em favor principalmente das pessoas mais carentes do Brasil”, declarou.

Ibaneis ainda destacou a necessidade de um ajuste urgente no governo Lula, ressaltando a importância de um governo federal forte para atender às necessidades da população mais vulnerável.

“Eu acho que o Lula também está muito cansado de governar, ele não consegue mais ser aquele Lula que foi no passado, onde reuniu os ministros e que havia condição, sem contar que nós tivemos um distanciamento do Congresso por conta das emendas parlamentares, onde não existe uma base consolidada do governo federal dentro do Congresso, haja vista a quantidade de derrotas que o governo vem sofrendo”, finalizou.

