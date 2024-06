Redação GPS Lady Gaga ganha estátua no Madame Tussauds de Orlando

Nesta quarta-feira (26), o Museu Madame Tussauds de Orlando, na Flórida, anunciou pelas redes sociais a chegada de uma nova estátua de cera da cantora Lady Gaga.

A estátua é inspirada no look usado pela cantora na cerimônia do Bafta de 2022, quando ela concorreu ao prêmio de Melhor Atriz por sua interpretação de Patrizia Reggiani no filme ‘Casa Gucci’.

Além do traje deslumbrante, a estátua de Gaga exibe o famoso gesto ‘Paws Up’, símbolo de garras feito com as mãos, característico dos fãs da artista, chamados41 de Little Monsters.

Lady Gaga já coleciona outras estátuas em várias sedes do Madame Tussauds, incluindo Londres e Los Angeles, e a nova adição em Orlando promete ser mais uma atração imperdível para

Lady Gaga lives for the applause as her newest wax figure debuts at Madame Tussauds Orlando! pic.twitter.com/yQ9mDogb9Y — Madame Tussauds USA (@TussaudsUSA) June 26, 2024

