Ibaneis sobre eleições no Entorno: "Pretendo interferir o mínimo possível"

O governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou, nesta quarta-feira (26), que não pretende interferir diretamente nas eleições municipais do Entorno, que tradicionalmente recebe atenção de políticos do Distrito Federal. Segundo o emedebista, maestro dessa composição deverá ser o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), para ter reforçada a base entre prefeitos no estado vizinho. A declaração ocorreu durante entrevista para o portal GPS|Brasília em parceria com a rede formada pela JK FM e Mix FM.

“Eu trabalho com muito respeito com todos os prefeitos do Entorno. Eles têm uma associação deles, e a gente discute os assuntos de interesse da região de uma forma bastante tranquila. Eu pretendo interferir o mínimo possível nas eleições do Entorno”, afirmou o governador.

Ibaneis ressaltou que a responsabilidade pela gestão das eleições no Entorno deve ser do governador Ronaldo Caiado, mas que, em casos envolvendo candidatos do MDB ou do PP, partidos aos quais tem ligação, poderá dar apoio e participar de eventos pontuais. No entanto, ele enfatizou que sua prioridade é a melhoria da condição de vida dos moradores da região.

“A minha questão do Entorno como um todo é a melhoria da condição de vida dos moradores do entorno que trabalham no Distrito Federal, utilizam os nossos serviços públicos, seja ele na área da educação, seja ele na área da saúde e que precisam ter uma melhoria de vida”, destacou Ibaneis Rocha.

O governador também ressaltou a importância de projetos de desenvolvimento para o Entorno que beneficiem as famílias da região, garantindo que estará aberto a colaborar com iniciativas nesse sentido. Além disso, ele elogiou a inauguração do primeiro hospital em Águas Lindas pelo governador Ronaldo Caiado, quando destacou os benefícios que a unidade trará para os moradores locais e para o sistema de saúde da região como um todo.

“Um hospital que vai facilitar muito a vida dos moradores de Aguas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, e vai desafogar também os hospitais da Ceilândia e de Brazlândia, que atendia toda essa população da região”, disse.

