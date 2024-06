Yumi Kuwano Galerias promovem exposição coletiva e leilão para recuperar Museu de Arte do RS

Uma exposição e um leilão beneficente com a participação de 30 galerias de arte são realizados na Casa SP-Arte, nos Jardins, em São Paulo , com o objetivo de arrecadar fundos para a recuperação do Museu de Arte do Rio Grande do Sul após a tragédia climática no estado.

A inundação atingiu todo o andar térreo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, localizado em Porto Alegre, comprometendo a operação e conservação do local.

A exposição ‘MARGS urgente: corpo e alma’ fica em cartaz até o dia 20 de julho, com curadoria de Angélica de Moraes. São mais de 90 obras de diferentes formatos, cada uma de um artista, a maioria de galerias paulistanas, mas também de outras regiões do país agora se unem em esforço coletivo em apoio ao MARGS. Todo o valor arrecadado será doado para auxiliar na reconstrução do museu.

O leilão beneficente está marcado para o dia 2 de julho, a partir das 20h30. As obras terão lance inicial de 30% do seu valor de mercado e as que não forem arrematadas no leilão ainda poderão ser adquiridas até o fim da exposição, no mesmo local da mostra.

