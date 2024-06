Rafael Badra Forbes lança edição 50 Over 50 com destaque para o advogado Nelson Wilians

A Lista Forbes 50 Over 50 de 2024 celebra histórias inspiradoras de pessoas que, após os 50 anos, continuam alcançando feitos extraordinários. Estes indivíduos não só mantêm uma trajetória de sucesso, mas muitas vezes se reinventam magnificamente, abraçando suas experiências e sabedoria acumuladas ao longo dos anos.

Entre os destaques desta lista, encontramos figuras ilustres como Costanza Pascolato, um eterno ícone de elegância e bom gosto. Costanza é uma referência no mundo da moda e continua a influenciar gerações com seu estilo único e sua visão refinada.

Na capa da edição, temos Nelson Wilians, um exemplo de superação e sucesso. De origens humildes, ele se tornou um dos principais advogados do Brasil, alcançando o topo da cadeia evolutiva do direito no país. Sua trajetória é uma inspiração para muitos, mostrando que é possível vencer adversidades com determinação e trabalho árduo.

A GPS Brasília já publicou em sua capa estes dois ícones do empreendedorismo brasileiro.

Outro nome de peso é Henrique Prata, o heroico CEO do Hospital do Amor de Barretos. Sua liderança e dedicação têm sido cruciais para transformar o hospital em uma referência mundial no tratamento do câncer, oferecendo esperança e tratamento de qualidade a milhares de pacientes.

Seu Jorge, renomado cantor, compositor e ator, também figura na lista. Além de seu sucesso artístico, ele dedica tempo e recursos para apoiar a carreira de 20 mil artistas independentes, demonstrando um compromisso notável com a cultura e o desenvolvimento de novos talentos.

Essas histórias de resiliência e inovação destacam a importância de continuar sonhando e buscando realizações, independentemente da idade. A Lista Forbes 50 Over 50 de 2024 é uma celebração dessas vidas extraordinárias, que nos ensinam a valorizar a experiência e a nunca parar de evoluir.

