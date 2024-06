Focada no colecionismo, 12ª edição da MADE é sobre movimento

Dinamismo, ritmo e harmonia às composições. Com esses três pilares fundamentais, a Mercado Arte Design (MADE) começa hoje (26) e segue até 30 de junho. O tema da 12ª edição sugere também algo mais íntimo, o de “fazer acontecer”, um desafio constante do instante da inspiração até o produto final.

Uma das grandes novidades da edição é a sua localização dentro do complexo do Mercado Livre Arena Pacaembu. Os trabalhos dos estúdios independentes de design serão expostos na quadra de tênis coberta, que está passando por restauro e é datada de 1939.

Precursor no Brasil no formato de cenografia de museu a partir de um determinado tema definido pela curadoria, o evento tem cenografia assinada por Bruno Simões, também curador ao lado de Waldick Jatobá, um dos sócios fundadores.

“Somos uma plataforma catalisadora de criativos, que oferece discussão, apreciação e comercialização do melhor do design contemporâneo, ao mesmo tempo que temos consciência da nossa missão em apresentar novos nomes que despontarão no circuito mundial do segmento”, explica Waldick Jatobá