Em entrevista ao GPS, Ibaneis revela possível dobradinha com Michelle Bolsonaro ao Senado

Em entrevista ao GPS Brasília e às rádios JK FM e Mix FM, o governador Ibaneis Rocha afirmou nesta quarta-feira (26) que pode fazer dobradinha com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) na disputa ao Senado pelo Distrito Federal. Em 2026. Nas eleições de 2026 haverá duas vagas para parlamentares da Casa. Para o governo, Ibaneis reafirmou sua preferência pela atual vice-governador Celina Leão.

“Vou avaliar até chegar próximo ao período de desincompatibilização para saber se saio candidato ao Senado ou se me recolho um pouco. A Michelle Bolsonaro sendo candidata, para nós seria um prazer muito grande. Sairíamos Michelle e eu. Teríamos condições de fazer as duas vagas para o Senado. Acho que seria uma junção muito boa para o Distrito Federal e teriamos muito espaço de crescimento. ”, declarou o governador.

Sobre quem ele vai apoiar para assumir sua vaga como governador do estado, ele voltou a afirmar que dará total apoio à Celina Leão. “A minha candidata é a Celina, eu já disse isso em outras oportunidades.”

PPCub

Com relação ao recente aprovado Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCub), Ibaneis deixou claro que algumas alterações surgiram depois, por isso, haverá mudanças.

“Algumas alterações eram do meu conhecimento, outras surgiram depois, como a dos motéis na Asa Sul e Asa Norte. Acho que a questão dos hotéis vai atender a sociedade, pois esses hotéis não têm capacidade financeira para se estabelecer. Vai melhorar o setor e passará por estudos, tanto pela SEDUH como pelo Iphan”.

Ele afirmou ainda que a proposta é antiga e sempre foi polêmica. “Eu acho que o tempo foi mais do que suficiente. O projeto vem sendo discutido no DF desde quando eu ainda fazia parte da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), acompanhei por lá. Polêmicas existem, tudo que trata do projeto urbanístico do DF está sujeito a polêmicas, mas temos que entender que Brasília, quando foi construída, tinha previsão de ter 500 mil habitantes, hoje tem mais de 3 milhões. Então a cidade passa por processo de evolução e a legislação tem que acompanhar, se não terá muita irregularidade”, concluiu.

