Emanuelly Fernandes Dia Nacional do Diabetes: conscientização e prevenção são fundamentais

Nesta quarta-feira (26) é celebrado o Dia Nacional do Diabetes, uma data para a promoção da conscientização sobre os fatores de risco, diagnóstico e prevenção dessa doença que impacta a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo e no Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a prevalência mundial do diabetes atingiu 9,3% em 2019, afetando 463 milhões de pessoas, além disso, espera-se que esses números aumentem para 10,2% (578 milhões) até 2030 e 10,9% (700 milhões) até 2045.

No Brasil, a situação é ainda mais preocupante. O país ocupa a 5ª posição mundial em incidência de diabetes mellitus, com 16,8 milhões de adultos entre 20 e 79 anos afetados pela doença. As projeções indicam que esse número pode aumentar para 21,5 milhões até 2030, sublinhando a urgência de medidas de conscientização e prevenção.

Tipos de Diabetes

Existem três tipos principais de diabetes, cada um com características e fatores de risco distintos:

Diabetes Mellitus Tipo 1 (DMT1): É um distúrbio autoimune em que o organismo destrói as células pancreáticas produtoras de insulina. Pacientes com DMT1 são dependentes de insulina.

Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2): Desenvolve-se devido a uma combinação de fatores de estilo de vida e genéticos, sendo caracterizado por níveis elevados de glicose no sangue e resistência à insulina. Fatores de risco incluem obesidade, sedentarismo, dieta inadequada e histórico familiar de diabetes.

Diabetes Mellitus Gestacional (DMG): Ocorre durante a gestação, caracterizado pela hiperglicemia devido à diminuição da tolerância à glicose. Fatores de risco incluem sobrepeso, obesidade, idade materna avançada e histórico familiar de diabetes.

Doenças relacionadas

O neurocirurgião Victor Hugo Espíndola alerta que a diabetes não tratada é um fator de risco significativo para o Acidente Vascular Cerebral (AVC). “Altos níveis de açúcar no sangue, além de danificar os vasos sanguíneos e os nervos, contribuem para o depósito de gordura nas artérias, aumentando a probabilidade de AVC”, diz Espíndola.

Dados da American Heart Association (AHA) mostram que 16% dos adultos com mais de 65 anos com diabetes morrem vítimas de AVC.

Além disso, a audiologista Ariane Gonçalves alerta sobre os problemas auditivos relacionados à diabetes, destacando que os níveis elevados de glicose no sangue podem levar a mudanças metabólicas que afetam a função das células sensoriais nos ouvidos internos.

“A doença pode afetar os nervos periféricos, os nervos auditivos e os vasos sanguíneos cruciais para a audição”, explica Ariane. Diabéticos do tipo 1 e 2 são os mais propensos a sofrer perda auditiva, com prevalência maior entre os pacientes do tipo 2.

Prevenção e tratamento

Para tratar ou prevenir o diabetes, é essencial promover hábitos de vida saudável. Uma alimentação balanceada é fundamental, incluindo o consumo de alimentos ricos em fibras, proteínas magras, gorduras saudáveis e vegetais não amiláceos. A prática regular de atividade física também é indispensável, assim como o controle dos níveis de estresse.

A nutricionista Adriana Stavro, detalha a importância de evitar açúcares refinados, alimentos processados e carboidratos refinados para prevenir a inflamação e controlar os níveis de glicemia.

“A consulta com um nutricionista pode fornecer orientações personalizadas sobre as necessidades nutricionais específicas, garantindo um plano alimentar adequado para a promoção de uma alimentação saudável e equilibrada”, justifica.

