Conheça a Casa Taipa: residência com conforto térmico e sustentável feita de barro

Um terreno com vista belíssima para o lago Paranoá e o desejo de uma casa térrea e integrada foi o que um casal brasiliense entregou nas mãos do escritório Valéria Gontijo + Arquitetos .

A base principal do projeto foi a taipa — material vernacular de barro —, que tornou a casa sustentável e com baixo impacto ambiental, além de proporcionar conforto térmico e acústico, perfeito para o clima brasileiro.

Inicialmente, os clientes queriam muito concreto e travertino (rocha calcária utilizada em revestimentos de paredes e detalhes ornamentais), mas a vontade de explorar novos materiais fez com que a equipe conseguisse convencer os futuros moradores dos benefícios que a taipa poderia trazer ao ambiente.

“ Nas minhas pesquisas eu estava muito interessada em processos de construção vernaculares. Quando mostramos para os clientes a ideia de fazer em taipa eles compraram na hora. E muito porque eles não queriam os códigos usuais de uma casa familiar do bairro. Então, tudo casou para uma solução mais rústica, mas dentro do nosso repertório ”, conta Valéria.

O resultado final foi uma casa completamente integrada, com muita madeira, deixando os ambientes bem aconchegantes, com mobiliário contemporâneo e mid-century , além de coleção de arte. Destaque para piso de granito mais rústico, que contribuiu para experiências sensoriais que a casa oferece.

Execução

A arquiteta conta que o casal queria ter a possibilidade de usar tudo dentro da casa de forma integrada, mas ao mesmo tempo queria privacidade nas áreas íntimas. Objetivo alcançado com sucesso. O projeto de casa foi feito em ‘L’, em uma planta pequena, uma das menores feitas pelo escritório.

Por ser de barro, a construção com a taipa pediu alguns cuidados, por exemplo evitar que a base encostasse no chão para que a umidade não subisse para a base, mas nada que fosse um grande desafio comparado ao conforto e clima especial que o espaço ganhou. De acordo com Valéria, “os materiais dialogam com os interiores e criam uma percepção nova”.

“ Acho que é uma das menores casas que já fizemos, e ao mesmo tempo muito completa e funcional. É legal quando a gente joga junto com o cliente. O sucesso de um projeto tem muito a ver com essa relação de confiança e liberdade ”, ressalta.

A casa está localizada em uma chácara no Lago Sul em Brasília, onde foi feito um condomínio familiar com outras quatro residências também projetadas pelo escritório para a mesma família.

Arquitetura vernacular

O estilo que utiliza materiais e técnicas locais torna os projetos interessantes porque tudo é bem adaptado ao clima e cultura de cada região. “ É como aquelas casas de barro em áreas secas ou de madeira em regiões cheias de florestas. Tudo é pensado para funcionar bem naquele lugar específico “, explica Valéria.

Mas se engana quem pensa que não há tecnologia por traz dessa construção. Para o projeto da Casa Taipa, o escritório utilizou muitos recursos tecnológicos e materiais que permitem desenhos minimalistas e eficientes, tudo isso misturado à arquitetura vernacular.

“ No fim, a gente acaba pegando o melhor dos dois mundos. Dá para usar tecnologia para melhorar as técnicas antigas, deixando tudo mais eficiente e adaptado às necessidades de hoje. O resultado são construções originais, sustentáveis e que fazem sentido tanto culturalmente quanto economicamente “, comenta.

