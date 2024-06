Fernanda Moura Clube privado conhecido entre as celebridades chega ao Brasil

Já visto em filmes, redes sociais, tablóides e biografias de membros da realeza, o clube privado de luxo mais cobiçado das últimas gerações chega ao antigo Hospital Matarazzo, em São Paulo. Já com fila de espera de 100 mil pessoas, a primeira unidade da América Latina do Soho House tem anuidade que pode passar de R$ 20 mil.

Com 32 quartos, rooftop, academia, spa, piscina com bar e restaurantes, o clube exclusivo para membros segue os moldes das outras 42 casas espalhadas pelo mundo: foco no público de altíssimo padrão.

De origem britânica, o prestigiado espaço já foi frequentado por nomes como Lady Gaga, Kendall Jenner, Amy Adams, Justin Bieber, Miley Cyrus, entre outros. A unidade de Londres foi onde Meghan Markle e o príncipe Harry se conheceram.

Para se tornar membro, há um processo. Após preencher a inscrição na lista de espera, que pode ser aceita ou não pelo comitê de associados, é necessário desembolsar R$ 8.150 por ano, que podem ser parceladas em 12 vezes de R$ 679,16. Também é necessário pagar a taxa de inscrição d e R$ 3,8 mil.

Ainda, se o novo membro desejar poder frequentar as outras casas localizadas em outros destinos, a anuidade passa a ser R$ 20.650. Vale ressaltar que o valor é reduzido para aqueles com menos de 27 anos.

Os sócios têm acesso com até três convidados, programação diária de eventos e uso da academia.

