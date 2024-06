Yumi Kuwano CCBB Brasília realiza sarau para celebrar Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA

No mês do orgulho LGBTQIA+, o Programa Educativo do CCBB Brasília promove um sarau especial para celebrar as identidades e histórias, trazendo as poetisas brasilienses Maria Léo Araruna e Fabi Souza. O evento será neste sábado (29), às 17h.

Pensando na arte como uma importante aliada para a visibilidade e a reflexão, o Sarau ‘Vozes da Diversidade’ ressalta e valoriza a pluralidade das experiências humanas. Cada poema será uma janela para as diferentes formas de ver e sentir o mundo, proporcionando ao público momentos de reflexão e empatia.

Convidadas

A pesquisa artística da escritora, atriz e mulher trans Maria Léo Araruna envolve a criação de mundos mitológicos a partir da denúncia de violências de gênero. Já a poetiza Fabi Souza começou sua carreira em 2019 com a poesia marginal. Estudante e pesquisadora das artes, suas poesias refletem o cotidiano social, abordando experiências pessoais como mulher negra, pansexual e periférica.

A entrada no evento é gratuita, mediante retirada de ingresso a partir das 9h do dia do evento, no site e na bilheteria física do CCBB Brasília.

Serviço:

Sarau Vozes da Diversidade

Quando: sábado (29/06), às 17h

Onde: SCES, Trecho 2 – Brasília/DF

Classificação indicativa: Livre

Ingressos: gratuitos com retirada no site do CCBB

